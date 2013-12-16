نخبگان پژوهشی استان بوشهر تجلیل شدند/ تاکید بر لزوم تحقق اعتبارات پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری بوشهر صبح دوشنبه در آئین تجلیل از پژوهشگران برتر استان بوشهر به نقش بسیار مهم پژوهش برای توسعه کشور اشاره کرد و اظهار داشت: نخبگان نقش بسیار مهمی در امور پژوهشی و روند توسعه کشور دارند که باید حمایت لازم از آنها صورت بگیرد.
حسن ابراهیمی بر لزوم اجرای برنامههای تجلیل از پژوهشگران در همه ایام سال تاکید کرد و بیان داشت: دانشگاهها و مدارس باید به امر پژوهش توجه جدی داشته باشند و با اجرای برنامههای مختلف برای تربیت نسلی محقق و پژوهشگر تلاش کنند.
وی با اشاره به نقش بسیار مهم تولید علم و دانش در توسعه کشور و رسیدن به آرمانها و اهداف مورد نظر در نظام، تصریح کرد: سامانه معرفی پژوهشگران در استان بوشهر طراحی شده است و 800 نفر تاکنون در این سامانه ثبتنام کردند که تلاش خواهیم کرد تا حمایتهای لازم را از پژوهشگران برتر و نمونه داشته باشیم.
مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری بوشهر ادامه داد: کمیسیون راهبردی پژوهش یکی از محورهای اصلی و مورد توجه در دفتر آموزش و پژوهش است که امیدواریم قابلیتهای پژوهشی استان بوشهر با همکاری همه دستگاهها و مراکز پژوهشی، در قالب نقشه علمی با نگاه علمی ارائه شود.
امسال در بخش پژوهش 40 میلیارد ریال اعتبار ابلاغی داریم
وی افزود: امسال در بخش پژوهش 40 میلیارد ریال اعتبار ابلاغی داریم که امیدواریم شاهد تحقق اعتبارات تکلیفی همه دستگاهها باشیم و اعتبارات مورد نظر برای امر پژوهش به صورت کامل محقق شود.
ابراهیمی به الزام دستگاههای اجرایی برای اختصاص یک تا سه درصد از اعتبارات هر دستگاه به امر پژوهش اشاره کرد و گفت: امیدواریم همه مدیران همراهی و همکاری لازم را در این راستا داشته باشند.
وی خواستار تلاش استاندار بوشهر برای الزام شرکتهای نفتی و سایر شرکتهای دولتی نسبت به پرداخت سهم اعتبارات پژوهشی خود به استان بوشهر شد و افزود: پژوهش در اصلاح امور و بهبود شرایط کاری همه دستگاهها نقش بسیار مهمی دارد که باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.
لازم به ذکر است که در این آئین، از 80 نفر از نخبگان پژوهشی استان بوشهر تقدیر شد.
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