سرود 1357 نفری دانش آموزان لرستانی در راهپیمایی 22 بهمن اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الدین رومیانی ظهر دوشنبه در حاشیه کمیته فرهنگی ستاد دهه فجر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرود هزار و 357 نفری دانش آموزان لرستانی در روز راهپیمایی 22 بهمن سالجاری اجرا می شود.

وی با اشاره به برنامه های اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان در ایام دهه فجر سالجاری عنوان کرد: برنامه های امسال با توجه به شیوه نامه ای که از وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده اجرا می شوند.

کارشناس تربیت سیاسی و اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان بیان داشت: برنامه های فرهنگی، هنری، ورزشی و ... در سطح دانش آموزان و فرهنگیان سطح استان در ایام دهه فجر اجرا می شود.

رومیانی نواخته شدن زنگ انقلاب اسلامی را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در دهه فجر سالجاری عنوان کرد و گفت: این زنگ همرمان در همه مدارس استان نواخته می شود.

وی اجرای سرود همگانی هزار و 357 نفری دانش آموزان در مدارس استان و همچنین در روز راهپیمایی 22 بهمن را یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شده عنوان کرد.

کارشناس تربیت سیاسی و اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان همچنین از تشکیل کمیته های فرهنگیان و دانش آموزان برای اجرای برنامه های دهه فجر سالجاری در استان خبر داد.