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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۴

نصرتی:

تمام آحاد جامعه باید از یک حقوق مساوی برخوردار باشند/ رعایت حقوق شهروندی وظیفه همگانی است

تمام آحاد جامعه باید از یک حقوق مساوی برخوردار باشند/ رعایت حقوق شهروندی وظیفه همگانی است

تبریز- خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفت: رعایت حقوق شهروندی وظیفه همگانی است و تمام آحاد مردم جامعه باید از یک حقوق مساوی برخوردار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصرتی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در جمع مسئولان استانی گفت: بایستی از طریق برنامه های فرهنگی و با اراده جمعی نسبت به آموزش و تفهیم باید ها و نباید ها به مردم اقدام کرد تا بر اساس آن برنامه ها بتوانیم به اهداف تعیین شده این ستاد دست یابیم.

وی ادامه داد: حقوق شهروندی یکی از مهم ترین موضوعات اجتماعی است که به فراموشی سپرده شده است و باید توسط مسئولان مربوطه با جدیت پیگیری شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: باید با ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نسبت به احیای جایگاه واقعی رعایت حقوق شهروندان تلاش کنیم چرا که این رعایت این حقوق در سطح جامعه منعکسس و معرفی کننده فرهنگ و تمدن ما برای مسافران و گردشگران خارجی است.  

وی از رسانه ها خواست تا با اطلاع رسانی قوی مردم را نسبت به رعایت حقوق شهروندی آگاه سازند تا همه افراد جامعه از حقوق خود آگاه بوده و نسبت به استیفای آن عمل کنند.

در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان ایجاد و راه اندازی سایت حقوق شهروندی با پیشنهاد مسئولان استانی به تصویب رسید.

کد مطلب 2196722

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