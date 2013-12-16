به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مجموعه 15 جلدی «قصه عاشورا» به روایت پرویز امینی به عنوان دفتر اول این مجموعه، پیش از ظهر امروز دوشنبه 15 آذر در موزه هنری امام علی (ع) برگزار شد.
سیدعلی کاشفی خوانساری در این برنامه با اشاره به سخنان حکیمی درباره سانسور پیش از انقلاب گفت: ما شرایط قبل و بعد از انقلاب را فراموش نمیکنیم. در آن زمان من کودک بودم و نوشتههای آقای حکیمی که در مجلات و کتابها به دستمان میرسید، برایمان بسیار ارزشمند بود. ما و افرادی که دغدغه معارف دینی و معنوی را برای مخاطبان نوجوان داریم، همیشه با این تردید و پرسش روبرو هستیم که چگونه با مخاطب صحبت کنیم که صحبتمان شنیده شود. این موضوع یک ارتباط دو سویه است و تا موقعی که پاسخ نگیریم، این مسیر ناتمام مانده است.
وی افزود: در زمینه متون دینی، امروز در شرایط دشوار و متفاوتی قرار داریم. چون پیشتر باید این سئوال را از خودمان بپرسیم که مخاطب ما کیست؟ هرچند که تمام کودکان عالم به واسطه فطرت پاکشان، میتوانند مخاطب این حوزه باشند، اما تفاوت سلایق مخاطبان را نمیتوان نادیده گرفت. این مفاهیم و داستانها برای مخاطبی که به دلیل رشد در فضای مربوط به تربیت اسلامی، باورمندی لازم را دارد و با این مسائل آشناست، ممکن و شیرین است، اما برای مخاطبان عام که پیشینه لازم را ندارند، ممکن است این قصهها تکراری باشند. به هر حال در ادبیات دینی، این تداعی و تکرار بیشتر است. همه بارها دیدهایم که وقتی مداحان اشاره کوچکی میکنند، صدای فریاد و گریه جمعیت مستمع به آسمان میرود. اما کسی که در این فضا زندگی نکرده باشد، اشارات برایش نامفهوم خواهد بود. بنابراین باید برای مخاطب عام حوزه ادبیات دینی، مسیر جدیدی پیدا کنیم.
این نویسنده در ادامه گفت: احساس بینیازی و اشباع در مقابل اخبار و معلومات دینی که احساس کاذبی هم هست، باعث شده تا ادبیات دینی مظلوم باشد. بسیاری از مخاطبان ادبیات کودک و نوجوان میگویند ما همه این داستان را میدانیم، چند بار خواهی آن را تعریف کنی؟ من بلدم. نوجوانان ما به این باور رسیدهاند که میدانند و در مقابل این نوع ادبی مقاومت میکنند چون احساس میکنند پای یک پیام تکراری در میان است. گفته میشود که مخاطب ایرانی در مقابل ادبیات دینی واکسینه شده است. ما که با این حوزه سر و کار داریم، میدانیم که این حس اشباع، کاذب است و اگر این نوجوانان را صدا کرده و از آنها بخواهیم تا نکته اخلاقی و معرفتی از امامان و معصومین بگویند، نمیتوانند.
کاشفی خوانساری گفت: سال تولد، یا سال هجرت و شهادت، اطلاعات و دیتا هستند که شاید به کار آخرت بچهها و نوجوانان نیاید. آنچیزی که به کار آنها میآید، معارف اهل بیت است. این جاست که کار نویسنده دینی مشکل میشود. یعنی باید طوری کار کند که مخاطب حس کند دارد حرف جدیدی میشنود و بگوید من قبلا این را نشنیده بودم. یعنی نویسنده دینی باید با اولین جمله از کارش، مخاطب را به قلاب بیندازد. اینجاست که مجموعههایی مانند «قصه عاشورا» مصداق پیدا میکنند. آنچه در متن کتاب روایت شده، در تصاویر روایت نشده و آنچه در تصاویر روایت شده، در متن روایت نشده است. استفاده از این ویژگیها و نوآوریها از امتیازات این اثر است که البته تیمی که برای تهیه آن گرد هم آمدهاند، موجب رقم خوردن این اتفاق خوب شدهاند. کتابهای اینچنینی نشان میدهند که داریم در عرصه نشر به این باور میرسیمکه کتاب یک محصول فرهنگی است. این دیدگاه به بازار کتاب کمک میکند تا از بنبست خارج شود. بنابراین این اتفاقی خجسته و البته ضروری است.
در ادامه این برنامه حجتالاسلام محمدرضا زائری گفت: مجموعه «قصه عاشورا» کاری ارزشمند است و حتما اثرگذار خواهد بود. البته این اثر در سالهای آینده اثراتش را نشان خواهد داد. ما هم روزگاری کودک بودیم و آثار افرادی چون آقای احسان برآبادی یا صندوقی را در زمینه داستان و تصویرگری فراموش نمیکنیم. «قصه عاشورا» هم از آن جنس کارهایی است که با مخاطب ارتباط برقرار خواهد کرد. همین واقعیت است که ما را مجبور میکند تا سعی کنیم در کارهایمان با مخاطب ارتباط برقرار کرده و او را دست کم نگیریم.
مدیرمسئول نشریه خیمه گفت: نگرانی من درباره مجموعه «قصه عاشورا» در این است که نکند زیبایی تصاویر بر محتوای متن غلبه کند. البته مقصود از این حرف، این نیست که تصویرگر کارش را کامل انجام ندهد یا سعی کند کارش در سایه متن قرار بگیرد. بلکه منظور این است که ما نیازمند کارگاههایی هستیم تا با پرینت گرفتن از متن و مقایسهاش با متن، به آزمون و خطا و تجربه کردن بپردازیم. بالاخره باید به سئوالاتی از این دست که «چرا روی تصویر صورت معصومین پرده کشیده میشود؟» پاسخ بدهیم. باید برای این کار دلیل و پاسخ ارائه کرد. چون برخی از بچهها در مدارس روی پرده روی چهره معصوم، چشم و ابرو میکشند و این وهن است. خب چنین بچهای یا از بودن پرده روی صورت معصوم عصبی شده و یا چون برایش قابل درک نیست، با خود فکر میکند رسم بوده در آن روزگار روی صورتشان را با پرده بپوشانند. ما باید برای تجربه و آزمون و خطا در این زمینه، کارگاههای مناسب داشته باشیم. امیدوارم این جلسه موجب شکلگیری فضای مناسب برای این موضوع بشود. اما متاسفم که باید بگویم حرکتهای مشابه، همیشه ابتر میمانند.
وی ادامه داد: اگر جلساتی مانند جلسات بررسی ادبیات دینی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادامه داشت، شاید امروز به بار نشسته و ثمر میداد. درخواست میکنم یک جایزه ادبی برای کتابهای دینی در حوزه مخاطبان نوجوان تشکیل شود و امیداورم چنین جلسات و برنامههایی استمرار داشته باشند.
در پایان، مجموعه «قصه عاشورا» توسط میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی، حجتالاسلام زائری، محمدعلی قندهارینیا، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و یاسر احمدوند مدیرعامل شرکت ترنج رونمایی شد.
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