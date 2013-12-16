مصرف مواد مخدر سومین عامل مرگهای غیر طبیعی در خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد زمان ابطحی پیش از ظهر دوشنبه در شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بیرجند با اشاره به آخرین وضعیت مصرف مواد مخدر در ایران اظهار داشت: براساس نتایج طرح شیوع شناسی ملی نرخ شیوع اعتیاد در کشور 2.65 درصد با آمار یک میلیون و 325 هزار نفر معتاد است.

وی با بیان اینکه 58 درصد از معتادان کشور افراد زیر 34 سال هستند، افزود: این جنگ نرم با استفاده از ابزار خود متولدان پس از انقلاب را هدف قرار داده است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار بیرجند گفت: بیش از 9 درصد افرادی که جذب مواد مخدر می‌شوند، زنان هستند.

ابطحی با ابزار تاسف از اینکه 21.45 درصد افراد تحصیل کرده به گروه مشتریان مواد مخدر پیوسته‌اند، تصریح کرد: از همه خطرناک‌تر، گرایش درصد بیشتر متاهلان در حوزه اعتیاد نسبت به مجردان است.

وی با بیان اینکه روزانه هفت نفر بر اثر سوء مصرف موادمخدر می‌میرند، یادآور شد: در دهه 80 دومین عامل مرگ و میر‌های غیرطبیعی کشور پس از تصادفات، به مرگ‌های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر مرتبط بوده است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار بیرجند بیان داشت: همچنین بیش از 3700 نفر از بهترین منابع انسانی کشور، یعنی به طور میانگین سالانه 109 و ماهانه 9 نفر در مبارزه با سوداگران مرگ به شهادت رسیده‌اند.

ابطحی با اشاره به اینکه در سه ماهه دوم سال جاری کشفیات مواد مخدر بعد از حوادث ترافیکی و سرقت در رتبه سوم جرائم شهرستان قرار داشته، گفت: در همین مدت پس از فوت بر اثر تصادفات و سوختگی، سوء مصرف مواد مخدر در رتبه سوم علت مرگ‌های غیرطبیعی بیرجند بوده است.

لزوم تقویت رویکرد اطلاعاتی و حرفه‌ای در مرزها و سطح عرضه مواد مخدر

وی با بیان اینکه الگوهای جدید روابط اجتماعی در کشور شکل گرفته، تاکید کرد: با ادامه این روند در حوزه اعتیاد احتمال افزایش میزان مصرف مواد در کشور را خواهیم داشت و به تناسب آن مشکلات در این زمینه بیشتر می‌شود.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار بیرجند برخی از ساختارهای اجتماعی دچار مشکل است، ادامه داد: نسل جدید به دنبال لذت طلبی‌های افراطی است چرا که در یک دهه از تریاک به حشیش و شیشه و کراک با هروئین 75 درصد خلوص رسیده است.

ابطحی به مشکلات مضاعف در این حوزه با ورود زنان، افراد تحصیل کرده و به خصوص استفاده از شبکه‌های سایبری و ماهواره‌ای اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین موضوع در بعد مقابله تقویت رویکرد اطلاعاتی و حرفه‌ای است تا هم در مرزها و هم در سطح عرضه به قاچاقچیان ضربه زده شود.

آموزش مهارتهای زندگی در مدارس و دانشگاه ها جدی تر دنبال شود

وی با بیان اینکه در بعد پیشگیری باید معماران فرهنگی جامعه به ویژه اساتید دانشگاه و جامعه‌شناسان در تولید منابع برای آموزش گام بردارند، گفت: بایستی آموزش مهارت‌های زندگی در مدارس و دانشگاه‌ها را جدی‌تر دنبال کرد تا به همگانی کردن پیشگیری رسید.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار بیرجند مهم‌ترین اقدام در امر پیشگیری را ورود نخبگان به این عرصه دانست و تصریح کرد: زیربناهای اقتصادی لازم برای فعالیت جوانان فراهم نشده و این کم‌کاری هزینه‌های زیادی را برای کشور به وجود آورده است.

ابطحی با اشاره به اینکه بیکاری معضلات فرهنگی و اجتماعی از جمله اعتیاد را به بار می‌آورد، ابراز داشت: امیدواریم دولت جدید بتواند با اتکا به حمایت‌های رهبری معظم و پشتوانه‌های مردمی در جهت مدیریت مشکلات جوانان و حل این مشکلات اقدامات موثری انجام دهد.