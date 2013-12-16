چهار پروژه عمراني در شهرك رستمكلاي قائم شهر اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، علي پير فلك ظهر دوشنبه در جلسه كميته سرمايه گذاري و صنعت قائم شهر اظهار داشت: تاكنون 48 سرمايه گذار در شهرك صنعتي رستمكلا، زمين دريافت كردندكه 11 واحد توليدي به بهره برداري رسيده و 4 واحد آن نيز در مرحله نصب سوله قرار دارد.

وي با بيان اينكه پروژه هايي در جهت تكميل زيرساخت ها در اين شهرك صنعتي انجام ، يا در مرحله پيش بيني و طراحي است، افزود: اين پروژه ها با تامين اعتبار به مرحله اجرا خواهند رسيد.

اين مسئول خاطرنشان كرد: در شهرك صنعتي رستمكلا پروژه هاي اجرايي عمليات راه دسترسي به طول 700 متر، ايجاد شبكه آب، حفر چاه، ساخت مخزن هوايي و ساخت ايستگاه تقليل فشار گاز انجام شده است.

پيرفلك مهمترين مشكل در اجراي زيرساختها در نواحي صنعتي و شهرك هاي صنعتي كمبود منابع و اعتبارات و همچنين نيمي از واحدهاي توليدي و صنعتي مازندران با مشكل نقدينگي و سرمايه در گردش عنوان كرد.

وي با اشاره به اينكه بايد با اجراي زيرساخت هاي مناسب در شهرك ها و نواحي صنعتي شهرستان، بستر را براي حضور سرمايه گذاران و صاحبان واحدهاي توليدي بمنظور توليد و اشتغال فراهم كنيم، اذعان داشت: سرمايه در گردش مهمترين مشكل واحدهاي توليدي و صنعتي و با حمايت بانك ها و اجرايي شدن بند 16 قانون بودجه اميدواريم تسهيلات موردنياز توليد كنندگان محقق شود

.فرماندار قائم شهر با اشاره به اينكه بايد زمين هايي كه براي اجراي سرمايه گذاري به سرمايه گذاران واگذار شد و تاكنون اجرايي نشد، افزود: بايد وضعيت زمين هاي واگذاري تعيين تكليف و بستر براي حضور سرمايه گذاران جديد فراهم شود.

پيرفلك خاطرنشان كرد: از فرصت هاي سرمايه گذاري در شهرستان بايد به درستي استفاده شود تا علاوه بر توليد و رشد صنعتي، شاهد اشتغال سطح منطقه باشيم.