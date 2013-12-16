اجرای طرح آبرسانی به خوزستان/ مشکل تامین آب شرب خرمشهر حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان با اعلام تسریع در اجرای طرح آبرسانی غدیر و رفع مشکلات آب شرب استان خوزستان در آینده نزدیک گفت: یک طرح بسیار بزرگ با عنوان طرح آبرسانی غدیر هم اکنون در دست اجرا است که با اجرای بخشی از آن خوشبختانه در شهری مانند خرمشهر مشکلات تامین آب شرب مرتفع شده اما هنوز در آبادان و اهواز مشکلاتی وجود دارد.

وزیر نیرو اظهارداشت: سرمایه گذاری های وسیعی برای تامین آب شرب در شهرهای استان خوزستان انجام شده و با تسریع در اجرای خط انتقال آب غدیر مشکلات تامین آب شرب این استان برطرف خواهد شد.

چیت چیان افزود: با تسریع در اجرای خط لوله طرح آبرسانی غدیر مشکلات سایر شهرهای این استان مرتفع خواهد شد و امیدواریم بزودی شاهد برطرف شدن کامل این مشکل باشیم.