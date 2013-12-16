نگاه لوکس به پژوهش در کشور نیازمند تغییر است

به گزارش خبرنگار مهر، تقی ریاحی ظهر دوشنبه در گرگان با اشاره به عقب ماندگی هایی که در این حوزه وجود دارد، تصریح داشت: این عقب ماندگی ها باعث برآورده نشدن ساختارها می شود و این امر پژوهش را به کالایی لوکس و بسیار هزینه بر در بین پژوهشگران تبدیل کرده است .

وی عنوان داشت: بیشتر پژوهش هایی که در سازمان ها و مراکز آموزشی انجام می شود ،به عنوان رفع تکلیف به آن نگاه می شود در حالی که ما در کشور نیاز به پژوهش های علمی و اقتصادی داریم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه پژوهش ها باید بر اساس توقعات مردم انجام شود، ابراز داشت: برای تولید علم و فناوری باید به نیازهای مردم در جامعه توجه کرد و همچنین در واحدهای درمانی نیاز است تا مراکز پژوهشی ایجاد شود.

ریاحی ادامه داد: باید به عرصه خدمت و بهداشت بقبولانیم که می توانند در عرصه پژوهش سرمایه گذاری و کار اقتصادی انجام دهند و به سمت خرید خدمت از واحدهای پژوهشی بروند.

پژوهش یک ضرورت اساسی در جامعه محسوب می شود

وی با عنوان اینکه پژوهش یک الزام و ضرورت در شرایط فعلی جامعه ماست،بیان داشت: خوشبختانه در طی سه دهه پیش کارهای بسیاری در حوزه آموزش در کشور انجام شده است و حتی در دورترین روستا ها نیز دانشجویانی وجود دارد.

این مسئول اضافه کرد: با توجه به رشد در حوزه آموزش در کشور باید سعی شود به مقوله تولید علم و فناوری هم بیشتر توجه شود و بتوانیم با توجه به ساختار آموزشی موجود از بضاعت ها به درستی استفاده کنیم.

وی گفت: علارقم تولید مقالات و حوزه نشر در دانشگاه ها و با توجه به ساختارهای توسعه نتوانستیم شاخص های پژوهش را به عدد و رقم برسانیم ودر سهم تولید علم با برنامه توسعه فاصله چشم گیری مشاهده می شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به اینکه در حوزه درمان نسبت به سایر حوزه پژوهش نقش بیشتری را ایفا می کند، اذعان داشت: با توجه به آسیب های بهداشتی که در جامعه وجود دارد نیاز است تا اقدامات مناسبی در این موارد داشته باشیم.

پژوهش نوعی سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می شود

وی اضافه کرد: باید به محیط بقبولانیم که پژوهش یک نوع سرمایه گذاری در غالب فروش خدمت است که متاسفانه در فروش خدمات پژوهشی در مراکز نوعی لجبازی و مقاومت مشاهده می شود .

تقی ریاحی عنوان داشت: در عرصه پژوهش به محققان و پژوهشگران قبولانده نشده است که پژوهش را می توانیم با ارزش آماری مشخص کنیم و به طوری که در علم دنیای امروز این امر مملموس است و به آن به عنوان سرمایه گذاری برای کاهش آسیب ها و هزینه توجه می کنند.

وی افزود: باید کسانی را که مقاومت نشان می دهند به این باور برسانیم که پژوهش می تواند به عنوان سرمایه گذاری میان مدت مشکلات را حل کند.

ریاحی با اشاره به اینکه اگر می خواهیم خدمتی را بخریم باید پژوهشگران را بامشکلات و آسیب های آشنا کنیم، بیان داشت: این آشنایی باعث می شود تا پژوهش ها در کنار حل آسیب ها و مشکلات ،برای واحدهای مختلف نوعی درآمد زایی به حساب آید.

وی علم را دنیا بسیار باارزش خواهند و تاکید کرد: اگر بتوانیم در عرصه علم قدم برداریم ،می توانیم باعث تولید علم جدید و فناوری شویم و در حال حاضر دنیا بر همین اساس علم خود را به کشورهای جهان سوم می فروشد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به مشکلات منطقه در حوزه بهداشت و درمان گفت: قطعا حل مشکلات منطقه باعث مباهات است و می توانیم با ارزش افزوده بهتری مشکلات را در این حوزه حل کنیم و بضاعت فعلی این راه را برای ما باز کرده است.