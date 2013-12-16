پتروشیمی همه شاخص های اقتصادی گلستان را بهبود می بخشد

به گزارش خبرگزاری مهر، "رحمت الله نوروزی" ظهر دوشنبه در گرگان افزود: با بهره برداری از این پروژه مهم برای چهار تا پنج هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد و موجب توسعه پایدار خواهد شد.

به گفته وی , پتروشیمی علاوه بر ایجاد اشتغال موجب رونق و شکوفایی همه بخشهای استان اعم از کشاورزی, حمل و نقل و رفع محرومیتها می شود.

وی با اشاره به رتبه نامطلوب استان در توسعه صنعتی, یادآور شد: تنها راه برون رفت از محرمیت مضاعف استان اجرای پروژه های بزرگ صنعتی در استان است که مجتمع پتروشیمی مهمترین پروژه ای است که علاوه بر اقتصادی بودن , آرزوی دهها هزار نفر از مردم گلستان را برآورده می سازد.

نماینده مردم علی آباد کتول با اشاره به دیدار مجمع نمایندگان و مسئولان استان با وزیر نفت , تصریح کرد: با توجه به رویکرد مثبت وزیرمحترم نفت به شرکت صنایع پتروشیمی گلستان , امیدواریم که با حمایتهای ایشان ومسئولین ارشد اجرایی کشور و مسئولین بانکی بزودی شاهد پرداخت وام ارزی و خرید و نصب تجهیزات باشیم.

نوروزی بالندگی و شکوفایی استان را در گرو به بهره برداری رسیدن مجتمع پتروشیمی گلستان دانست و افزود: امیدواریم که مسئولان جدید استان با پیگیری مجدانه به همراه مجمع نمایندگان برای نهایی شدن پرداخت وام ارزی باشیم.

به گفته وی, این مساله نیازمند همکاری جدی مسئولان ارشد بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی کشور است.

وی با سپاس از همراهی و سعه صدر چندین ساله سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی گلستان , تصریح کرد: با تصویب وام ارزی به مبلغ 277 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی, بن بست چندین ساله بر سر راه این پروژه ملی از بین می رود و اکنون امید به شکوفایی و رونق آن بیش از گذشته است.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان تاکنون از پیشرفت 18 درصدی برخوردار بوده که پس از خرید و نصب ماشین آلات به حدود 90 درصد خواهد رسید