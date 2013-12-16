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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۵

ضیایی:

سه قلم کالای اساسی در چهار محال و بختیاری ذخیره سازی شد

سه قلم کالای اساسی در چهار محال و بختیاری ذخیره سازی شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل غله و خدمات بازرگانی چهار محال و بختیاری گفت: سه قلم کالای اساسی در چهار محال و بختیاری ذخیره سازی شده است.

محسن ضیائی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: شکر، برنج و روغن خام ازکالاهای اساسی است که در انبار های این استان ذخیره سازی شده است.

وی تصریح کرد: کارخانه قند هفشجان تنها واحد فعال در این استان است که قند و شکر را تامین کرده و به خارج از استان نیز آن را صادر می کند.

ضیائی ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی فعالیت خود را در این استان شروع کرده و شکر سرخ را به سفید تبدیل کرده و سپس به شکر خام و آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار و بعد از آن در سراسر کشور توزیع خواهند کرد.

مدیر کل شرکت غله چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری 25 هزار تن شکر خام از بنادر خریداری شده است، اذعان داشت: از 25 هزار تن شکر خام 12 هزار تن آن توسط صنعت، معدن و تجارت توزیع شده و 15 هزار تن آن در کارخانه است.

وی در ادامه گفت: گندم ذخیره شده در سیلوی استان از گندم های با کیفیت کشور است.

کد مطلب 2196776

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