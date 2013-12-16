به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عبدوس صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر با یادآوری اینکه روز یازدهم دسامبر مصادف با 20 آذرماه از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی کوهستان نام گرفته اظهار داشت: هدف از این نام‌گذاری اجرای برنامه‌های گوناگون و ارتقای دانش و فرهنگ مردم عزیز در راستای حفظ و حراست از منابع طبیعی و اهمیت کوهستان در چرخه‌ حیات است.

وی تصریح کرد: کوه‌ها، منبع عظیم خاک و آب هستند و تامین‌کننده‌ بخش بزرگی از آب شیرین جهان، فراهم‌ کننده‌ مواد معدنی و چوب، پناه‌ دهنده به حیات وحش، ایجاد کننده جریان‌های هوایی، پدید آورنده‌ فرهنگ‌ها، بستر انواع ورزش‌ها و تفریح‌های طبیعی است و از مهم‌ترین منابع حفاظت و بقای اکوسیستم‌های جهانی محسوب می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر با بیان اینکه کوهستان‌ها خود در سطح جهانی یکی از اکوسیستم‌های پیچیده بزرگ محسوب می‌شوند خاطرنشان کرد: کوهستان نمادی از اکولوژی پیچیده در کره زمین و ذخیره‌گاه تنوع زیستی و محل زیست انواع مختلفی از گونه‌های در خطر است.

عبدوس ضمن تبریک این روز به همه دوستاران طبیعت، محیط زیست، منابع طبیعی، کوهنوردان، کوه دوستان و طبیعت گردان افزود: "روز جهانی کوهستان" فرصتی است برای دولتمردان و دوستداران کوهستان تا در جهت ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد ساز و کارهای مؤثر حفظ و توسعه پایدار نواحی کوهستانی تلاش کنند.

وی گفت: رویکرد توسعه پایدار با در نظر گرفتن زیست پایدار از مهم ترین اقداماتی است که بایستی در مناطق کوهستانی اعمال شود و پیشرفت اقتصادی نه تنها نباید مغایرتی با منافع نسل‌های انسانی ‌آینده داشته باشد، بلکه باید تضمین‌کننده‌ حیات تمامی زیست‌بوم‌ها و زندگی هماهنگ انسان و طبیعت نیز باشد و باید بپذیریم که کوهستان‌ها باوجود اهمیت حیاتی آن برای بقای بشر از نظر زیست محیطی دارند ولی بشدت در خطر تخریب هستند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر در پایان گفت: ما دوستداران طبیعت به بهانه روز جهانی کوهستان برای تجدید پیمان میان خودمان به منظور حفاظت و حمایت از کوهستان، منابع طبیعی و طبیعتی که رنگ و شور زندگی‌مان را مدیون آن‌ها هستیم تلاش کنیم.