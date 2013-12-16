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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۶

عبدوس:

پیشرفت اقتصادی نباید مغایرتی با منافع نسل‌های ‌آینده داشته باشد

پیشرفت اقتصادی نباید مغایرتی با منافع نسل‌های ‌آینده داشته باشد

مهدیشهر – خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر ضمن تاکید بر اینکه پیشرفت اقتصادی نباید مغایرتی با منافع نسل‌های ‌آینده داشته باشد گفت: کوهستان‌ها به عنوان یکی از اکوسیستم‌های پیچیده، محل زیست انواع مختلفی از گونه‌های در خطر است که باید حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عبدوس صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر با یادآوری اینکه روز یازدهم دسامبر مصادف با 20 آذرماه از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی کوهستان نام گرفته اظهار داشت: هدف از این نام‌گذاری اجرای برنامه‌های گوناگون و ارتقای دانش و فرهنگ مردم عزیز در راستای حفظ و حراست از منابع طبیعی و اهمیت کوهستان در چرخه‌ حیات است.

وی تصریح کرد: کوه‌ها، منبع عظیم خاک و آب هستند و تامین‌کننده‌ بخش بزرگی از آب شیرین جهان، فراهم‌ کننده‌ مواد معدنی و چوب، پناه‌ دهنده به حیات وحش، ایجاد کننده جریان‌های هوایی، پدید آورنده‌ فرهنگ‌ها، بستر انواع ورزش‌ها و تفریح‌های طبیعی است و از مهم‌ترین منابع حفاظت و بقای اکوسیستم‌های جهانی محسوب می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر با بیان اینکه کوهستان‌ها خود در سطح جهانی یکی از اکوسیستم‌های پیچیده بزرگ محسوب می‌شوند خاطرنشان کرد: کوهستان نمادی از اکولوژی پیچیده در کره زمین و ذخیره‌گاه تنوع زیستی و محل زیست انواع مختلفی از گونه‌های در خطر است.

عبدوس ضمن تبریک این روز به همه دوستاران طبیعت، محیط زیست، منابع طبیعی، کوهنوردان، کوه دوستان و طبیعت گردان افزود: "روز جهانی کوهستان" فرصتی است برای دولتمردان و دوستداران کوهستان تا در جهت ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد ساز و کارهای مؤثر حفظ و توسعه پایدار نواحی کوهستانی تلاش کنند.

وی گفت: رویکرد توسعه پایدار با در نظر گرفتن زیست پایدار از مهم ترین اقداماتی است که بایستی در مناطق کوهستانی اعمال شود و پیشرفت اقتصادی نه تنها نباید مغایرتی با منافع نسل‌های انسانی ‌آینده داشته باشد، بلکه باید تضمین‌کننده‌ حیات تمامی زیست‌بوم‌ها و زندگی هماهنگ انسان و طبیعت نیز باشد و باید بپذیریم که کوهستان‌ها باوجود  اهمیت حیاتی آن برای بقای بشر از نظر زیست محیطی دارند ولی بشدت در خطر تخریب هستند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر در پایان گفت: ما دوستداران طبیعت به بهانه روز جهانی کوهستان برای تجدید پیمان میان خودمان به منظور حفاظت و حمایت از کوهستان، منابع طبیعی و طبیعتی که رنگ و شور زندگی‌مان را مدیون آن‌ها هستیم تلاش کنیم.

کد مطلب 2196781

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