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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۴

مروارید:

خدمت به خانواده شهدا اقدامی ارزشمند است

خدمت به خانواده شهدا اقدامی ارزشمند است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: خدمت به خانواده شهدا و جانبازان اقدامی ارزشمند است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر دوشنبه در جمع خانواده شهید اسدی در ایلام اظهار داشت: استان ایلام افتخار می کند در هشت سال جنگ تحمیلی هزاران شهید تقدیم نظام کرده است.

وی بیان داشت: شهدا مایه برکت و کرامت هر جامعه هستند و خدمت به خانواده های شهدا و جانبازان اقدامی ارزشمند و دارای برکات فراوان است.

مروارید عنوان کرد: شهید اسدی تاسوعای حسینی امسال حین تفحص و پاکسازی میادین مین منطقه به شهادت و به اوج قله معرفت الهی رسید.

مروارید تاکید کرد: قداست شهيد بر اصولي چون از اويي و به سوي اويي، كرامت و منزلت انسانی ، پويايي وكمال، مسابقه در نيكي ها، مرگ آگاهانه، اخلاص، زندگي راستين وتأسي به الگوهاي جاودانه متكي است.


 

کد مطلب 2196813

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