خدمت به خانواده شهدا اقدامی ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر دوشنبه در جمع خانواده شهید اسدی در ایلام اظهار داشت: استان ایلام افتخار می کند در هشت سال جنگ تحمیلی هزاران شهید تقدیم نظام کرده است.



وی بیان داشت: شهدا مایه برکت و کرامت هر جامعه هستند و خدمت به خانواده های شهدا و جانبازان اقدامی ارزشمند و دارای برکات فراوان است.



مروارید عنوان کرد: شهید اسدی تاسوعای حسینی امسال حین تفحص و پاکسازی میادین مین منطقه به شهادت و به اوج قله معرفت الهی رسید.



مروارید تاکید کرد: قداست شهيد بر اصولي چون از اويي و به سوي اويي، كرامت و منزلت انسانی ، پويايي وكمال، مسابقه در نيكي ها، مرگ آگاهانه، اخلاص، زندگي راستين وتأسي به الگوهاي جاودانه متكي است.



