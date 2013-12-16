نماينده فوتبال کردستان در اهواز به ميدان مي رود

به گزارش خبرنگار مهر، به میدان رفتن نماینده فوتبال کردستان در اهواز، حضور بانوی کردستانی در مسابقات انتخابي تيم ملي تکواندو نوجوانان ، برگزاري مسابقات واليبال روستايي در کردستان، مشخص شدن نفرات برتر مسابقات شناي پيشکسوتان کردستان از جمله مهمترین اخبار ورزشی کردستان است.

شاگردان "هادي مراديان" در تيم خورشيد شهرداري قروه که در هفته هشتم اين رقابت ها در خانه در برابر نفت اميديه شکست را پذيرفتند در اين ديدار به دنبال هر سه امتياز هستند تا از کورس تيم هاي بالانشين جدول رده بندي عقب نمانند.

در ديگر مسابقات هفته نهم پتروشيمي ماهشهر با صباي قم در استاديوم تختي ماهشهر، پارس خليج خودرو تهران با منتظران بندر امام در ورزشگاه هفت تير و قرچک و نفت اميديه با آب منطقه اي کرمانشاه در ورزشگاه اختصاصي اميديه با يکديگر ديدار مي کنند.

در جدول رده بندي پاس همدان با هشت بازي و 21 امتياز صدرنشين است، نفت اميديه با هفت بازي و 15 امتياز در جايگاه دوم قرار دارد و تيم هاي خورشيد شهرداري قروه و صباي قم با انجام هفت بازي و کسب 12 امتياز در جايگاه هاي سوم و چهارم جدول رده بندي حضور دارند.

حضور بانوی کردستانی در مسابقات انتخابي تيم ملي تکواندو نوجوانان

دومين مرحله از مسابقات انتخابي تيم ملي تكواندو نوجوانان دختر با حضور 74 بانوي تكواندوكار در خانه تكواندو در تهران برگزار می شود.

در اين مرحله از مسابقات "روناک حسين زاده" بانوي با استعداد و خوش آتيه تکواندوي استان کردستان در وزن ششم براي تصاحب پيراهن ارزشمند تيم ملي تکواندوي ايران به مصاف حريفان خود مي رود.

اين مسابقات به منظور انتخاب برترين تکواندوکاران نوجوان دختر برای حضور در رقابت هاي جهاني 2014 چين تايپه و كسب سهميه بازي هاي المپيك، برگزار مي شود.

برگزاري مسابقات واليبال روستايي در کردستان

مسابقات واليبال روستاييان در دو منطقه بخش کلاترزان و شهرستان سروآباد با حضور 11 تيم برگزار شد و با شناخت تيم هاي برتر به پایان رسید.

در اين رقابت ها، در منطقه کلاترزان تيم هاي زونج ، ميانه و شويشه و نگل حضور داشتند و در منطقه سروآباد تيم هاي چشمي در، نوين، سلين، اورامان تخت، زراب، سرومال و ژويژه به صورت متمرکز در سالن شهيد نمکي شهرستان سروآباد و به صورت دو حذفي به مصاف هم رفتند.

در پايان اين رقابت ها تيم سلين به مقام قهرماني دست يافت و تيم هاي ژويژه و سرومال عناوين دوم و سوم اين مسابقات را از آن خود کردند.

مرحله مقدماتي مسابقات واليبال ليگ روستاييان کردستان در مناطق غرب به ميزباني شهرستان مريوان و شرق به ميزباني شهرستان بيجار با شرکت 15 تيم برگزار می شود.

در منطقه غرب به ميزباني مريوان تيم هاي بانه، سقز، مريوان، اورامان، سروآباد، سنندج الف و ژويژه حضور دارند و در روزهاي پنجم و ششم دي ماه جاري با يکديگر به صورت دوره اي به رقابت مي پردازند.

همچنين در منطقه شرق هشت تيم بيجار، کامياران، سنندج ب، قروه، سريش آباد، سردشت و حسن آباد ياسوکند به ميزباني شهرستان بيجار به مصاف هم می روند.

در پايان مرحله مقدماتي از هر گروه سه تيم راهي مرحله دوم و نهايي اين مسابقات می شوند و شش تيم برتر در يک گروه و به صورت دوره اي رفت و برگشت با يکديگر به رقابت مي پردازند.

گفتني است در پايان اين مسابقات تيم قهرمان راهي مسابقات ليگ واليبال روستاييان زير گروه دسته دوم کشور می شود.

نفرات برتر مسابقات شناي پيشکسوتان کردستان مشخص شدند

يک دوره مسابقات شنا در رده سني پيشکسوتان انتخابي تيم استان برای شرکت در رقابت هاي قهرماني کشور در استخر مجموعه ورزشي 22 گولان سنندج و با شرکت 45 شناگر از شهرستان هاي قروه، بيجار، سنندج، کامياران و سقز برگزار شد.

اين مسابقات در سه ماده شناي قورباغه، کرال سينه و کرال پشت و در هشت رده سني برگزار شد و با شناخت نفرات برتر به کار خود خاتمه داد.

در پايان اين رقابت ها و در رده سني 25 تا 29 سال "آرمين احمدي" از سنندج، 35 تا 39 سال "فرشيد صادقي" از سنندج، 40 تا 44 سال "رامين اسدنژاد" از کامياران ، 50 تا 54 سال "محمد خويني" از سنندج ، 55 تا 59 سال "ساعد شاهويي" از سنندج و در رده سني 60 تا 64 سال "علي بصري" از سنندج عناوين نخست را کسب کردند.

همچنين نفرات برتر رده هاي سني 30 تا 34 سال و 45 تا 49 سال پس از جمع بندي کميته فني جهت شرکت در مسابقات قهرماني کشور معرفي می شوند.

گفتني است مسابقات شناي پيشکسوتان قهرماني کشور با حضور 14 تيم از سراسر کشور به مدت دو روز 28 و 29 آذرماه سال جاري و به ميزباني استخر شهيد سليمان خاطر شهرستان سنندج برگزار مي شود.