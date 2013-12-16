آموزش وپرورش فارس رتبه اول مدارس مروج سلامت5ستاره را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد جامعيان بااعلام اين خبر افزود: اين طرح از سال تحصيلي 90 درسطح مدارس استان اجرايي شده است.

رئيس اداره سلامت وتندرستي آموزش و پرورش فارس گفت: دراين طرح هشت ملاك براي انتخاب مدارس مروج سلامت تعيين شده كه اين ملاك ها توسط دانشگاههاي علوم پزشكي دردومرحله مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

جامعيان گفت: اين ملاكها شامل فعاليت مدرسه در حوزه بهداشت محيط، آموزش بهداشت به كاركنان ودانش آموزان ، فعاليت هاي مشاوره درحوزه مسائل روحي رواني دانش آموزان ، انجام كامل معاينات پزشكي دانش آموزان، داشتن بوفه هاي استانداردو... است.

رئيس اداره سلامت وتندرستي آموزش و پرورش فارس بااشاره به اينكه درسال 90 از 56 مدرسه مجري اين طرح تعداد 11 مدرسه موفق به كسب امتياز پنج ستاره شدند، گفت:درسال 91 نيزاز تعداد 902 مدرسه تعداد 201 واحد آموزشي موفق به كسب امتياز 5 ستاره شدند.

وي گفت:درسال 92 نيز از یک هزار و 406 واحد آموزشي مروج سلامت تعداد 393 واحد موفق به كسب امتياز 5 ستاره شدند كه اين آمار نسبت به سال گذشته از رشد 95 درصدي برخوردار است.

رييس اداره سلامت وتندرستي آموزش و پرورش فارس گفت: آموزش وپرورش فارس براي دومين سال متوالي است كه رتبه برتر كشوررا درتعداد مدارس مروج سلامت 5 ستاره از آن خود كرده است.

مديرجديد آموزش وپرورش ميمندمعرفي شد

نماينده مردم فيروزآباد،فراشبند وقير درمجلس شوراي اسلامي گفت:مسائل ومعضلات فرهنگي بايد دراولويت تمام كارها باشد وكشورمانيازمند يك مهندسي فرهنگي براي رفع اين مشكلات است.

نادر فريدوني درآيين توديع ومعارفه مديران قديم وجديد آموزش وپرورش ميمند بااشاره به مطلب فوق افزود:يكي از دستگاههاي اصلي متولي فرهنگ اين مملكت آموزش وپرورش است.

نماينده مردم فيروزآباد،فراشبند وقير بااشاره به اينكه رسيدگي به زير ساخت هاي آموزش وپرورش از اولويت هاي مجلس است، گفت: برهمين اساس توجه به ركن اصلي تعليم وتربيت يعني معلمان از اولويت هاي مجلس است.

فريدوني بااشاره به اينكه مسائل معيشتي، ارتقای سطح علمي وآموزشي، توجه به نظام رتبه بندي معلمان دردستور كارواز اولويت هاي مجلس است گفت: مامعتقديم يكي از راههاي تقويت آموزش و پرورش كنوني توجه جدي به دانشگاه فرهنگيان است.

دراين مراسم معاون پرورشي وفرهنگي آموزش وپرورش فارس نيزتوجه به تربيت را مهم قلمداد كرد وافزود:با توجه به سرعت علم وفناوري بايد شيوه هاي تربيتي نيز به روز وكارآمد باشد.

محمد نظري همچنين بااشاره به اينكه آموزش وپرورش با مسائل ومشكلات مالي مواجه است ازمسئولان خواست به اين مقوله توجه ويژه اي داشته باشند.

دراين مراسم ضمن تقديراز خدمات محسن زالي پور رييس پيشين آموزش وپرورش ميمند، سكان هدايت اين اداره به دست فرهاد پرويزي سپرده شد

خاطر نشان مي شودفرهاد پرويزي درسال 1372 به استخدام آموزش وپرورش درآمده وداراي مدرك كارشناسي ارشد دررشته زبان وادبيات فارسي است.