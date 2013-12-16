فرهنگ سازی برترین راه برای ترویج حجاب و پوشش مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباس پور ظهر دوشنبه در مراسمي كه به مناسبت هفته پژوهش در سالن علامه بهلول گناباد برگزار شد در جمع دانشجويان اظهار داشت: سه نگرش و رویکردي دینی، سیاسی و محتوایی به دانشگاه اسلامی وجود دارد كه هرسه رویکرد در کلام رهبری و امام راحل و عظیم الشان ما مشاهده می شود.

وي افزود: حجاب و عفاف فراتر از ابلاغیه و بخش نامه هایی است که در دانشگاه ها با موضوع حدود پوشش عنوان می شود.

وي ادامه داد: اسلام تعیین پوشش نکرده است و رنگ و شکل و نوع آن به عرف واگذارشده است.

عباس پور تصريح كرد: صرف نظر از آیات و روایات موجود در موضوع حجاب، اگر روانشناسانه بخواهیم بدانیم چگونه در دختران نیاز به حجاب را بوجود بیاوریم باید بگوییم انسان ها سه بعد بینش ها، بعد گرایش ها و بعد رفتارها دارند که بروز و ظهور دو بعد اول و دوم است.

وي ادامه داد: آن چیزی که طبیعی است و در اغلب موارد مشاهده می شود غلبه گرایش ها و تمایلات بر بینش ها و اعتقادات است.

عباس پور گفت: امروزه همه دختران حجاب و پوشش را دوست دارند اما این غلبه میل به جنس مخالف است که مشکلات را بوجود آورده است.

وي بيان داشت: آنچه که در دانشگاه های امروز مشاهده می شود قبل از اینکه از پوشش نامناسب دانشجویان باید ترسید، باید از تبرج و جلوه گری دانشجویان هراس داشت. وي افزود: پوشش نامناسب مصداقی از تبرج و جلوه گری است به نظر می رسد رابطه ای که بین پسر و دخترهای مجرد در اوج جوانی شان وجود دارد رابطه سالمش هم کمتر از رابطه ناسالمش ضربه نمی زند.

عباس پور گفت: برای فرار از تبرج و جلوه گری و پوشش نامناسب باید موارد زمینه ساز آن را از بین برد و عوامل فراوانی برای رفع آن وجود دارد که برترین آنها فرهنگ سازی است.

عباس پور مساله اختصاصی سازی کلاس ها را مطرح کرده و خطاب به مسئولین دانشگاه ها گفت: قبل از اینکه بحث از تفکیک جنسیتی کلاسها مطرح شود باید بحث اختصاصی سازی کلاس ها را مطرح کرد، آن دختری که می خواهد در یک محیط سالم درس بخواند و نگاهی به او نباشد یا پسری که می خواهد توجهش به دختری جلب نشود و در مباحث علمی تمرکز پیدا کند امروزه چه گناهی کرده است که باید درکلاس های مختلط بنشیند و اين اصلا با اصل آزادی سازگار نیست.

وي افزود: پیشنهاد بنده به مسئولین دانشگاه آزاد، دانشگاه های دیگر شهرستان و مسئولین و متولیان فرهنگی و دینی شهرستان، اختصاصی سازی کلاس هاست و اينكه برای این نوع از دانشجویان کلاس های اختصاصی برگزارشود.

عباس پور ادامه داد: چه بسا دخترانی که به خاطر استهزاء پسران سوالاتشان را در کلاس مطرح نمی کنند و چه بسا دختران و پسرانی که دوست دارند فرای از تبرج گرایی درس بخوانند و تمرکز داشته باشند، اینگونه دانشگاه تولید علم می کند.

وي گفت: حجاب غیر از حریم است، حجاب پرده است اما حریم، تفکیک است چه بسا حجاب هست اما حریم ها رعایت نمی شود و کاش می شد متولیان دینی دانشگاه و شهرستان دنبال این بودند که چه کنیم تا تمایلات و گرایش های دختران و پسران بر بینش ها و اعتقادات آنها غلبه نکند که موجبات همه این مشکلات جامعه و دانشگاه مخصوصا و به طور خاص بحث پوشش از همین جا است و این خود می طلبد کار پژوهشی انجام گیرد و این مساله باید متوجه مسئولین شهرستان، و دانشگاه ها باشد.