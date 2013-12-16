  1. استانها
  2. البرز
۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۸

حدادی اعلام کرد:

تحویل 46 کلاس درس تا دهه فجر به مدارس ساوجبلاغ/ واگذاری زمین با شرایط ویژه برای ساخت مدارس غیردولتی

تحویل 46 کلاس درس تا دهه فجر به مدارس ساوجبلاغ/ واگذاری زمین با شرایط ویژه برای ساخت مدارس غیردولتی

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ گفت: تا دهه فجر امسال 46 کلاس درس که با هزینه خیران ساخته شده تحویل آموزش و پرورش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ از اتمام ساخت 46 کلاس درس توسط خیرین تا دهه فجر امسال خبر داد و گفت: این مدرسه ها در شهر چهارباغ و مهدی آباد قرار دارد و برای ساخت آن سه میلیارد تومان هزینه شده است.

وی همچنین از بهره برداری چند نماز خانه، سرویس بهداشتی و سرایداری در مدارس هشتگرد خبر داد و افزود: با جذب اعتبار و کمک خیرین مدرسه نیمه کاره ظهیری تا خرداد 93 تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

حدادی از ادارات خدمات رسان خواست به تامین خدمات برای مدارس خیری توجه جدی داشته باشند.

 انتقاد از کم کاری شهرداریهای ساوجبلاغ در پرداخت عوارض

رئیس شورای آموزش و پرورش در ادامه از پرداخت نکردن پنج درصد عوارض پرداختی شهرداری ها به آموزش و پرورش ساوجبلاغ گلایه کرد و یادآور شد: برابر قانون عین عوارض پرداختی شهرداری ها باید برای هزینه های فرهنگی آموزش و پرورش عودت شود ولی متاسفانه به رغم مبالغ کلان از سوی شهرداریهای این شهرستان ریالی به حساب آموزش و پرورش پرداخت نشده است.

ساوجبلاغ میزبان جشنواره خیران

فرماندار ساوجبلاغ از واگذاری زمین با اقساط و شرایط ویژه برای ساخت مدارس غیردولتی در شهر جدید هشتگرد خبر داد و از متقاضیان خواستار مشارکت در ساخت مدرسه در این شهر شد.

وی در پایان از برگزاری جشنواره خیرین در آخرین روزهای دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: جشن گلریزان توسط خیرین گرانقدر در ایام الله دهه فجر امسال بر گزار می شود.

کد مطلب 2196834

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه