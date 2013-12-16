ساماندهي دستفروشان قائمشهر/ تعطيلي 90 درصد غرفه هاي ميدان بار

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابراهیمی ظهر دوشنبه در جلسه تنظیم میوه و تره بار قائم شهر، اظهارداشت: باید ساماندهی و آرشیو کامل از همه دست فروشان، بومی و غیربومی، شاغل یا غیر شاغل و بازاری یا غیره داشته باشید.

وي با بیان اینکه شرط مدیریت صحیح در میدان تره بار، تعامل نیروی انتظامی و دستگاههای اجرایی شهرستان است، گفت: میدان بار باید در اسرع وقت محصور شود.

سید جعفر حسینی شهردار قائم شهر با اعلام اینکه در بحث لجن کشی و بارگیری دست فروشان مرکبات در حریم اداره برق مشکل داریم، گفت: اگر این اداره با شهرداری همکاری کند، شهرداری آمادگی غرفه بندی و احداث پارکینگ را در میدان تره بار را دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی قائم شهر نیز در این جلسه با بیان اینکه برای برطرف شدن مشکلات باید میدان بار دیوارکشی و فعالیت شبانه آن تعطیل شود، گفت: تخلیه یا حمل محصولات کشاورزی بصورت شبانه سرقتی محسوب مي شود كه باقیمت پایین به خرده فروشان فروخته می شود.

سرهنگ مختاری بیان کرد: باید خودروهایی که وارد میدان بار می شوند بومی و غیر بومی بودن آنا شناسایی شود که با نمره پلاک آنها قابل تشخیص است.

رئیس امور صنفی قائم شهر با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی مرتبط به خرید و فروش مرکبات خواستار ساماندهی هستند، اظهارداشت: دست فروشان مرکبات از قشر ضعیف نیستند بلکه خود واسطه خرید و فروش مرکبات هستند.

نادر پیشه گر از شهرداری خواستار دفاع از واحد های صنفی شد.وی با بیان اینکه در طول 12 ماه، 10 ماه نسبت به بازار بیخیال ولی در 2 ماه آخرسال تازه به یاد بازار و خرید و فروش محصولات هستیم، افزود: اگر شهردای امکاناتی در میدان تره بار فراهم نکرد چرا عمده فروشان و خره فروشان را از رینگ داخلی کفشگر کلا جمع آوری کرد.

وی با اشاره به اینکه 90 درصد غرفه هاي میدان بار قائم این شهرستان تعطیل شد، اذعان داشت: از 50 غرفه در میدان بار ، 3 دهنه آن در حال فعالیت است و از اينرو باید کمترین امکانات در اختیار دست فروشان گذاشته شود.

وی با اشاره به اینکه با جمع آوری دستفروشان و جلوگیری از ورود ماشین های بار گیری مرکبات، اذعان داشت: این بازار یکماه بیشتر دوام نی آورد به دلیل اینکه اکثر فروشندگان آن خرده فروشان هستند.