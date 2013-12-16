گمرک پلدشت منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو و اداره منطقه آزاد ماکو در پلدشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار آذربایجان غربی در مراسم افتتاح گمرک پلدشت منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو، گفت: با افتتاح این گمرک شاهد رونق اقتصادی خوبی در منطقه خواهیم بود که در اشتغالزایی و افزایش درآمد منطقه نیز موثر خواهد بود.

قربانعلی سعادت، افزود: حاشی سازی و ساماندهی حریم رودخانه ارس نیز از جمله مهمترین اولویت هایی است که با حمایت مسئولان کشوری و استانی در آینده نزدیک انجام خواهد گرفت.

جبار طالبی فرماندار شهرستان پلدشت نیز در این مراسم به طرح مسائل و مشکلات منطقه پلدشت از جمله تعریض جاده پلدشت – مرگنلر ، تجهیز مراکز درمانی و توسعه گردشگری پرداخت و خواستار رفع این مشکلات شد.

امام جمعه پلدشت نیز در این مراسم با تبریک انتصاب آقای سعادت به سمت استاندار آذربایجان غربی، آرزوی توفیق و موفقیت در برنامه های استان بخصوص در شهرستان پلدشت را برای وی از خداوند منان مسئلت نمود.

این مراسم امروز با حضور نماینده مردم ماکو، پلدشت، شوط و چالدران و قاضي پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت مدیره منطقه آزاد ماکو و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و شهرستان پلدشت برگزار شد.

همچنین در ادامه با حضور استاندار آذربایجان غربی ، فرماندار شوط ، امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستانی ، دفتر منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در شهرستان شوط نیز افتتاح شد.

سعادت پس از افتتاح این دفتر ، تاکید کرد: با جذب سرمایه گذاریهای خارجی در منطقه آزاد ماکو ، گامی بلند در تحقق حماسه اقتصادی در استان برخواهیم داشت.