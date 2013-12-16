سهم بانوان مازندران از گردشگري مشخص مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، مريم جمشيدي بعد از ظهر دوشنبه در جلسه كميسيون بانوان شهرستان نوشهر افزود: سعی داريم سند راهبردی مشخصی را برای بانوان مشخص کنیم و در حوزه های مختلف علمی، سیاسی و اقتضادی تلاش و برنامه ريزي و افراد توانمند را شناسایی کنیم.

وي اظهار داشت: با شناسايي افراد توانمند آنان را به مجموعه دولت تزریق کنیم و سعی داریم از خرده فرهنگهای گردشگران، سهم بانوان رامشخص کنیم و فقط سهم آنها، تهاجمات فرهنگی نباشد.

فرماندار نوشهر نيز با اشاره به اينكه 50 درصد جمعيت استان را بانوان تشكيل مي دهند، گفت:‌می طلبد در این جهت برنامه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درستی تدوین شود، زيرا بانوان امروزه در تمامی عرصه ها حضور فعال دارند.

محمدعلي قمي افزود: در این زمینه تلاش هایي انجام شده ولی کافی نیست، مثلا در تمام استان پارک ویژه بانوان نداریم تا این قشر به راحتی به فعالیت ورزشی انجام دهند، همینطور زندان زنان مشكلات خاص خود را دارد و از نظر بهداشتی و روانی نیاز به اقدامات خاصی دارد.

وي بيان داشت: در زمینه عفاف و حجاب نيز می طلبد برنامه بهتر ی ایجاد شود و در فضاهای کاری، محیط به گونه ای باشد که شخصیت یک زن حفظ شود.

قمی افزود: زنان ما توان آن را دارند که در تمامی عرضه ها حضور فعال داشته باشند، ولی بستر باید در ادارات رعایت شود و به دغدغه های زنان باید توجه شود.