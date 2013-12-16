آغاز عملیات اجرایی مترو اسلامشهر هفته آینده/ بکارگیری نیرو در شهرداری ها تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی در حاشیه نشست مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شهرستان اسلامشهر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجام پروژه اتصال اسلامشهر به خط 3 مترو با اعتباری بالغ بر 15میلیارد تومان توسط شرکت مترو تهران از اولویت های اساسی استانداری تهران است. ضمن اینکه مقرر شده تا خط 1 مترو که از حرم امام(ره) به فرودگاه می رود یک ایستگاه در شهرک واوان داشته باشد.

وی در خصوص مهمترین مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شهرستان اسلامشهر افزود: در این جلسه 137 طرح که در حال انجام است مورد بررسی قرار گرفت، این پروژه ها در سال 92 با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد تومان باید اجرایی می شد، حدود پنج طرح آن در ردیف طرح ها ملی هستند که اعتباری بالغ بر28 میلیارد تومان برای اتمام آنها نیاز است.

ترکی تکمیل ساخت بیمارستان 400 تختخوابی را از طرح های ملی دانست و عنوان کرد: این پروژه 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و شش میلیارد تومان اعتبار در سال جاری به آن اختصاص داده شده که باید تا پایان سال 1394 تکمیل و تحویل داده شود.

این مسئول یاداور شد: از دیگر مصوبات امروز، تکمبل تصفیه خانه و فاضلاب شهرستان اسلامشهر بود که به لحاظ ضرورت دو میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی به شرکت آبفای استان تهران کمک می شود تا لوله گذاری شبکه فاضلاب شهری به سرانجام برسد، طبق پیش بینی ساخت تصفیه خانه اسلامشهر تا پایان سال آینده به اتمام خواهد رسید.

ترکی ادامه داد: اولویت اختصاص اعتبار با پروژه هایی است که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

بکارگیری نیرو در شهرداری ها تخلف است

وی از توزیع بسته های حمایتی دولت به کلیه کارکنان خبر داد و اعلام کرد: مجموعه حقوق بگیران دولت، پرسنل شهرداری ها و افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند از دریافت کمک های حمایتی بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به تورم نیرو در برخی از شهرداری های استان تهران نیز اضافه کرد: دستورالعمل گزینش نیروها به شهرداری ها ابلاغ شده که اگر برخلاف این بخشنامه اقدام کنند و از مدیرکل امور شهری استانداری مجوزهای لازم را دریافت نکرده باشند، تخلف کرده اند، برخی از شهرداری ها دو برابر نیاز خود نیرو جذب کرده اند و عوارضی که از شهروندان پرداخت می کنند به جای هزینه در امور عمرانی به حقوق پرسنل اختصاص می یابد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری تهران همچنین در خصوص برخی از مدیران اسلامشهر که پاسخگوی سوالات خبرنگاران نیستند و این امر را منوط به اجازه از مقامات استان بیان می کنند، به خبرنگار مهر اعلام کرد: وقتی شخصی به عنوان رییس یک اداره در شهرستان منصوب می شود تمام اختیارات لازم و کافی حوزه استانی را دارد، باید پاسخگوی افکار عمومی باشد و اگر مدیری پاسخگوی عملکرد مجموعه خود در شهرستان نباشد، قطعا با وی برخورد خواهد شد.