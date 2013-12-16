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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۹

عباسیان خبرداد:

امکان سنجی و پژوهش 10 طرح از سوی شرکت شهرک های صنعتی گیلان

امکان سنجی و پژوهش 10 طرح از سوی شرکت شهرک های صنعتی گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان امکان سنجی و پژوهش 10 طرح از سوی این شرکت طی سال جاری خبر داد.

به  گزارش خبرنگار مهر، مجید عباسیان امین ظهر دوشنبه در جلسه شهرک های صنعتی استان افزود: طرح های پژو هشی و امکان سنجی شامل مطالعه بازار آب معدنی در بازار دو کشور ارمنستان و آذربایجان، بررسی اعطای تسهیلات بانکی به بخش صنعت در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و مقایسه آن با کشور، طرح مطالعاتی نحوه راه اندازی و تشویق سرمایه گذاری در صنایع هایتک گیلان است.

وی اظهارداشت: بررسی آثار و نتایج احداث شهرک های صنعتی بر توسعه منطقه ای استان، نقش سیستم های اطلاعاتی در مزیت رقابتی استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط (SME ) گیلان، مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح های اولیه ضد آفت برنج - فسفات دوزنگ، بررسی کیفیت و امکان استفاده دوباره از لجن تولیدی در تصفیه خانه فاضاب شهرک صنعتی لاهیجان و سه خوشه صنعتی چای،شالیکوبی و زیتون از دیگر طرح ها هستند.

مدیر  عامل شهرک های صنعتی گیلان در ادامه با بیان اینکه پارسال نیز شش طرح پژوهشی و 11 طرح امکان سنجی از سوی این شرکت انجام شد، اذعان داشت: طرح های امکان سنجی از سوی مشاوران و استادان دانشگاه ها انجام می گیرد.

کد مطلب 2196884

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