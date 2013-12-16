افزایش 90 هزار مترمکعبی ظرفیت مخازن آب بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حيدر دهقاني ظهر دوشنبه در بازديدي كه از مخزن ذخيره آب بوشهر داشت با بيان اينكه هم اينك ميزان ظرفيت ذخيره آب در شهر بوشهر 70 هزار متر مكعب است افزود: اکنون مخزن 20 هزار متر مکعبی آب در شهربوشهر در دست اجراست که با افتتاح آن میزان ظرفیت ذخیره آب بوشهر به 90 هزار متر مکعب خواهد رسید.

مدیر آبفای بوشهر گفت: مخازن 70 هزار متر مکعبی ذخیره آب بوشهر، جوابگوي نياز 60 هزار مشترك بوشهري در زمان قطعي درازمدت آب نیست.

وي با اشاره به اينكه براي جبران كمبود آب در زمان بحراني مخزن ذخيره 20 هزار متر مكعبي در دست ساخت است گفت: اين مخزن هم اينك 50 درصد پيشرفت فيزيكي دارد كه در صورت تخصيص اعتبار پيش بيني مي شود روند پيشرفت اين طرح با شتاب بيشتري ادامه يابد.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان بوشهر از هزينه كرد شش ميليارد ريالي براي ساخت اين مخزن خبر داد و گفت: براي تكميل اين طرح به 40 ميليارد ريال اعتبار ديگر نياز است.

دهقاني به ظرفيت مخازن آب شهر بوشهر پرداخت و تصريح كرد: با بهره‌برداري از اين مخزن ظرفيت مخازن ذخيره آب در شهر بوشهر به 90 هزار متر مكعب افزايش مي‌يابد.

وي خاطر نشان كرد :كمبود 40 هزار متر مكعبي مخازن ذخيره در حال حاضر با مديريت توزيع و مشاركت مشتركين برطرف شده است.