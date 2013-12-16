دعوت انجمن اسلامی دانشگاه آزاد کرمان از هاشمی رفسنجانی برای سخنرانی در دانشگاه  

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با صدور بیانیه ای در آستانه سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی به این استان از وی دعوت کرد تا در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان حضور یابد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

رواق منظر چشمم اشیانه توست کرم نما و فرود آی که خانه خانه توست

از هنگامه ای که دانشجویان فهیم و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با محوریت انجمن اسلامی هرساله با آرمان های رهبری و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام بیعت و تجدید میثاق می کردند و حرکت در مسیر انقلاب و اعتدال را سرلوحه حضور در تمامی زمینه ها می دانند و بستن عهد با یار دیرینه امام و یاور همیشگی مقام معظم رهبری وشناسنامه انقلاب را جز حرکت بر مدار عقلانیت و اخلاق ندانسته و به همین جهت باری دیگر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد کرمان بعنوان پایگاه مصلحان و اعتدالگرایان در پی تجدید میثاق با این مرد بزرگ انقلاب است.

اما این بار تجدید میثاقی از جنس حضور و حضوری از جنس شور و شعور با حال و هوای دانشجویی و دانشگاهی و به نمایندگی از تمامی دانشگاهیان کرمانی اعلام دعوت و حمایت می نماییم از حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع دانشجویان تا این موج استقبال و این شور سراسر شعور را که مدتی است دانشگاه را آماده حضورخود کرده است را به سمت برگزاری برنامه ای در شان تجدید پیمان با سردار سازندگی ایران اسلامی نماید.

یقین داریم اقتدارگرایان تنگ نظر نه تنها با این هجمه های خبری و جو سازی ها بلکه باهیچ ابزار افراطی نمی توانند امید زنده شده در دلهای مردم را به نا امیدی تبدیل کنند چرا که پیام معنا دار انتخابات 24 خرداد حرکت در مسیر اعتدال ،عقلانیت و انسانیت را به همراه داشت واز دانشگاه نیزجز این نمی توان انتظار داشت.

امید داریم حضور پرشور در این تجدید پیمان با استوانه انقلاب نه تنها به تداوم حرکت صحیح دانشگاه در راستای آرمانهای انقلاب می انجامد بلکه باعث تعدیل رفتارهای افراطیون و بازگشت به مسیر امام، رهبری و مردم می شود.

و من الله التوفیق

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

به گزارش مهر، در آستانه سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی به استان کرمان که از سه شنبه آغاز می شود، حواشی درباره حضور یا عدم حضور وی در دانشگاه شکل گرفته است. مدیر کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سئوال که آیا اخبار مربوط به حواشی ایجاد شده درباره سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی به کرمان مبنی بر تعطیلی دانشگاه آزاد این شهر برای عدم سخنرانی رئیس مجمع در آن صحت دارد یا خیر، گفت: ما انتظار داشتیم که این خبرسازی ها با اعلام سفر ایشان به کرمان آغاز شود که طبق پیش بینی ما چنین اخباری منتشر شد.

بر اساس این گزارش سخنگوی شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرمان در گفتگویی اعلام کرده بود که مسئولان، دانشگاه را برای روز سخنرانی هاشمی تعطیل کرده‌اند و درحال حاضر نیز فضای امنیتی بر این دانشگاه حاکم شده است.