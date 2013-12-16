مراکز آموزش فنی و حرفه ای ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، سالار مرادی در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کامیاران اظهار داشت: با توجه به اشباع اکثر رشته ها در دانشگاه ها و همچنین صرف وقت و هزینه زیاد و مشکلات کاریابی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی این کارگاه های آموزشی می تواند مرکزی برای یادگیری سریع و ورود مستقیم حرفه آموزان به بازار کار باشد.

وی با ابراز خرسندی از قرار گرفتن، مستقیم در جریان مشکلات یکی از مراکز خوب استان افزود: در حال حاضرکمیسیون اجتماعی ناظر بر عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است و با استناد به ظرفیت بالا و فضا و شرایط این سازمان آماده ارائه خدمات و حمایت های لازم و استانی به منظور توسعه و رفع مشکلات در تمامی حوزه ها هستیم.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی در خصوص جذب نیروهای بیکار در سطح شهر نیز بیان کرد: باید با ارائه آموزش های فنی و حرفه ای با توجه به علاقه و بسترهای موجود در زمینه اشتغال در استان زمینه ورود آنان را به بازار کار نیز فراهم کرد.

مرادی یادآور شد: بدون شک لازمه یادگیری شوق و علاقه از سوی یادگیرنده است و این مهم نیز نیازمند معرفی بیش از پیش رشته ها و همچنین ارائه آموزش با توجه به علاقه و نیاز حرفه آموزان است.

وی با بیان اینکه ایجاد بسترهای لازم و اشتغال زایی برای تمامی فارغ التحصیلان دانشگاهی مهمترین اولویت نمایندگان مجلس و مسئولین است، ادامه داد: باید با شناسایی توانایی و استعدادهای جوانان و ارائه آموزش های لازم در کنار توسعه زیرساخت ها زمینه ایجاد اشتغال را که از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری و دغدغه های مردم استان است، فراهم کرد.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی از کارگاه اتومکانیک شهرستان کامیاران به عنوان یکی از مجهزترین کارگاه های سطح استان نام برد و گفت: با توجه به اینکه این مرکز در سطح استان در رتبه دوم قرار دارد به روز بودن امکانات و تجهیزات آن برای توسعه فعالیت ها امری ضروری است.

مرادی ابراز امیدواری کرد: با توجه به بررسی بودجه 93 و سرکار آمدن تیم اجرایی جدید بخشی از مشکلات جامعه به ویژه در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای حل و مسیر خدمتگزاری به مردم بیش از پیش تسهیل شود.

وی در پایان هدف از بازدید خود از این کارگاه آموزشی را قدردانی از فعالیت های خوب اداره کل آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کامیاران عنوان کرد و اظهار داشت: تقویت و ارتقا همکاری و همدلی بین مجموعه نقش مهمی در تحقق اهداف و چشم انداز پیش روی چنین مراکزی دارد.