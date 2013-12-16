تدوين سه فيلم كوتاه در همدان به پایان رسید

تيمور آقامحمدي در گفتگو با مهر عنوان كرد: فيلم داستاني پشت شيشه به كارگرداني منصور صفايي و نويسندگي كبري عباسي، در 12 دقيقه، داستان دوستي پسربچه اي را با پيرمردي روايت مي كند و از ويژگيي هاي اين فيلم مي توان به فيلمنامه موجز و بدون ديالوگ آن اشاره كرد كه دو عنصر خاطره و زمان به آن عمق و غنا بخشيده است.

وي ادامه داد: مستند"اتوبوس" به كارگرداني منصور رضانيا يكي ديگر از فيلم هاي توليدي حوزه هنري همدان است كه كار تدوين آن به پايان رسيده است.

معاون حوزه هنري همدان ادامه داد: در اين مستند 11 دقيقه اي رفتار اجتماعي مسافران يك اتوبوس شهري را در طول يك روز از نظر مي گذراند بررسي مي كند و بر پايه فرمي مناسب و مبتني بر موسيقي و جلوه هاي صوتي شكل گرفته است.

آقامحمدي در پايان گفت: فيلم كوتاه صدثانيه اي «كودك و پيرمرد» نيز با مضموني اخلاقي، داستان كودكي را روايت مي كند كه قصد دارد به پيرمردي كمك كند اين فيلم به كارگرداني محسن نوري و تهيه كنندگي حوزه هنري استان همدان آماده نمايش است.