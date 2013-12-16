توسعه کشور در سایه توجه به پژوهش/ دشمن از پیشرفت علمی کشور در هراس است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت هفته پژوهش ظهر دوشنبه با حضور مجتبی عرب عامری رییس اداره آموزش و پرورش، شورای معاونین و فرهنگیان پژوهشگر در سالن اجتماعات کانون فرهنگی تربیتی هدایت برگزار شد.



مجتبی عرب عامری در سخنانی در این همایش با اشاره به اهمیت پژوهش از دیدگاه اسلام اظهار داشت: قرآن کریم و روایات ائمه معصومین اهمیت زیادی را به بحث پژوهش و تحقیق می دهند، به طوری که خداوند متعال در سوره زمر مي فرمايد که اي رسول، آنان كه اهل علم و دانش هستند،آيا با افراد نادان يكسانند.



پیشرفت کشور مرهون توجه به پژوهش و تحقیق در جامعه است



رییس اداره آموزش و پرورش ورامین افزود: مقام معظم رهبری همواره و در دیدار با نخبگان و دانشجویان و اساتید دانشگاه به اهمیت تحقیق و جهاد علمی در کشور اشاره داشتند و بیان داشتند که پیشرفت علمی بدون تحقیق معنا ندارد.



وی ادامه داد: چاپ مقالات متعدد در نشریات و مجلات بین المللی و حضور دانشمندان ایرانی در عرصه های مختلف علمی، افتخار آفرینی جوانان این سرزمین در مسابقات و المپیادهای مختلف تحقیقاتی و قرار گرفتن در بین 17 کشور برتر جهان در تولید علم، مرهون توجه به پژوهش و تحقیق در جامعه است.



عرب عامری اضافه کرد: امروز مقام معظم رهبری همه اندیشمندان و نخبگان کشور را به جهاد علمی فرا خوانده اند و شهدای هسته ای و علمی کشور، سند حرکت درست و صحیح ملت ایران در راه پیشرفت و تعالی مادی و معنوی است.



وی یادآور شد: رهبری در یکی از سخنان خود بیان داشتند که تحقيق منبع تغذيه‏ آموزش است و ما اگر تحقيق را جدي نگيريم، باز سالهاي متمادي بايستي چشم به منابع خارجي بدوزيم و منتظر بمانيم كه يك نفر در يك گوشه‏ دنيا تحقيقي بكند و ما از او يا از آثار تأليفي بر اساس تحقيق او استفاده كنيم و اينجا آموزش بدهيم.



ایران شعار ما می توانیم را در عرصه عمل به اثبات رساند



این مسئول عنوان کرد: دشمنان نظام اسلامی از پیشرفت ها و دستاوردهای هسته ای و علمی کشور نگران هستند و در حقیقت آنان از سلاح هسته ای ایران نمی ترسند بلکه از پیشرفت و ترقی علمی در ایران به هراس افتاده اند.



وی اظهار داشت: روزهای گذشته، ایران توانست با تکیه بر دانش بومی و تلاش متخصصان ایرانی، موجود زنده را برای دومین بار به فضا بفرستد و این امر نشان داد که ملت ایران شعار ما می توانیم را در همه عرصه ها به واقعیت بدل کرده است.



رییس اداره آموزش و پرورش ورامین تأکید کرد: اقدام پژوهي فرآيندي است كه پژوهشگران تلاش مي كنند تا مشكلاتشان را با ديدگا ههاي علمي مورد مطالعه قرار داده تا بتوانند تصميم ها و اجرائيات خود را هدايت، تصحيح و ارزشيابي كنند.



وي اقدام پژوهي را شيوه علا قمندانه و شوق انگيز برشمرد و گفت: تمام مدارس منطقه بايد به عنوان يك مركز پژوهشي تبديل شوند و نتيجه تلاش معلمان پژوهشگر، تربيت دانش آموزان پژوهشگر است.



این مسئول افزود: شهرستان ورامین در زمینه های علمی و تحقیقاتی در سطح استان تهران همواره جز شهرستان های برتر بوده است و فرهنگیان و دانش آموزان این منطقه نیز همواره با استفاده از پتانسل و امکانات محدود، توانسته اند مقام های خوبی را کسب کنند.



عرب عامری ادامه داد: در جشنواره جوان خوارزمی و در المپیادهای علمی در استان تهران و کشور، دانش آموزان و فرهنگیان ورامینی صاحب رتبه های برتر شدند که این امر جای تقدیر و سپاس دارد.



وی اضافه کرد: مسئولین آموزش و پرورش توجه به مسائل پژوهشی را از اصلی ترین برنامه های خود قرار داده و از پژوهشگرانی که در زمینه های علمی وارد می شوند، حمایت کامل می کند.



در این مراسم از پژوهشگران دانش آموز و فرهنگی شهرستان ورامین و نخبگان منطقه که در جشنواره جوان خوارزمی صاحب رتبه شدند، با اهدای لوح و هدایایی تجلیل به عمل آمد.