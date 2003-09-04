طرح فروش بليط نيم بها بايد دقيق اجرا شود

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " تحقيقات شوراي صنفي نمايش كه متولي اجراي طرح نيم بها كردن بليت سينماها در روزهاي شنبه است ، نشان داد اين طرح كاملا كارآمد است و تاثير چشمگيري بر جذب مخاطبين دور افتاده از سينما دارد .

از اين رو اين شورا اعلام كرد با توجه به اهميت اجراي دقيق اين طرح شوراي صنفي از اين پس سينما هاي خاطي را از دريافت حواله اكران فيلم هاي تازه محروم مي كند . شوراي صنفي نمايش پيشتر نيز الزام اجراي دقيق اين طرح را به سينما ها در قالب دستورالعملي اعلام كرده است .

اين طرح كه از خرداد ماه در سينما هاي تهران به اجرا درآمد از ابتدا با مخالفت سينما هاي تحت مديريت حوزه هنري مواجه شد و تنها در سينما هاي بخش خصوصي به مورد اجرا گذاشته شد .

با اين همه پس از مدت كوتاهي با نقطه نظرات متناقض رو برو شد و به جهت نبود نظارت لازم اجرايي عملا به طرحي اختياري تبديل شد . بسياري از سينماهاي خصوصي نيزدر نتيجه گيري عجولانه پس از كمتر از دو هفته از زير بار اجراي طرح شانه خالي كردند . تحقيقات اوليه شوراي صنفي در زمينه طرح فروش بليط نيم بها نشان داد :در اين تحقيق به صورت علمي روشن شد سينما هايي كه از اين طرح استقبال كرده اند موفق شدند تعداد مخاطبان خود را در روزهاي شنبه كه معمولا روز پرمخاطبي براي سينما محسوب نمي شود تا حد تعداد مخاطبان روزهاي پنجشنبه و جمعه كه سينما بيشترين مخاطب را دارد ، افزايش دهند .

شوراي صنفي نمايش اعلام كرد نتايج تحقيقات گسترده تر در اين زمينه نيز تا دو هفته ديگر اعلام مي شود .

گفتني است طرح فروش بليت نيم بها در روزهاي شنبه مقدمه اي براي اجراي طرح فروش مكانيزه بليت سينما ها است .

