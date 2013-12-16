مدیران شهرداری از ورود به حاشیه ها خودداری کنند/ لزوم دقت در هزینه ها

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی ظهر دوشنبه در جمع مدیران شهرداری اظهار داشت : ورود به حاشیه ها و سرگرم شدن در مباحث و موضوعات غیرضروری آفت مدیریت است که در این راستا تنها خواسته و انتظار حداقلی مردم از ما خدمت و پاسخگویی به نیازها ، خواسته ها و مطالباتشان است و هرگونه رفتار و اقدام غیر منطقی و خارج از این اصول ، زمینه ساز یأس و دلسردی مردم خواهد بود.

وی ادامه داد : شهرداری به جهت ارتباط مستقیم خدمات و وظایف محوله این مجموعه با امورات جاری و روزمره شهروندان ، همواره در معرض قضاوت دائمی قرار دارد و مدیران و کارکنان آن باید با ارایه خدمات حداکثری و پرهیز از ورود به موضوعات و مباحث حاشیه ساز ، جلب رضایتمندی مردم را وجهه همت خود قرار دهند.

نجفی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت دقت در هزینه های شهری گفت : بودجه سالانه شهرداری از طریق مردم و از محل عوارض و مشارکت های عمومی شهروندان تأمین می شود و از این رو باید با مدیریت صحیح بودجه ، منشأ تحولات توسعه محور در شهر شد.

وی افزود: با توجه به فقدان درآمدهای پایدار شهری از یک سو و عدم حمایت های مالی دولت از شهرداری ها از سوی دیگر و در کنار این دو اصل ، سختی های مربوط به جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی در سطح کلان ، اهمیت و ارزش کمک های مردمی و اعتباراتی که از محل عوارض پرداختی شهروندان تأمین می شوند بیش از هر منبع دیگر است.

شهردار تبریز ادامه داد : به همین دلیل لازم است با وسواس و دقت بیشتری نسبت به مدیریت این اعتبارات به نحوی که عواید و نتایج آن مستقیما و در قالب خدمات و پروژه های عمرانی خدماتی به خود مردم برگردد اقدام شود.

وی همچنین با با تأکید بر عزم جدی این مجموعه در توزیع عادلانه امکانات و خدمات در بین تمامی شهروندان ، تحقق آرمان محرومیت زدایی را در گرو توسعه متوازن مناطق شهری دانست.

نجفی افزود: توجه به مناطق كم ‌برخوردار و کم ‌تر توسعه يافته و نيز تلاش برای توانمندسازی بیش از پیش این مناطق از جمله سياست‌ها و برنامه‌هاي راهبردي شوراي اسلامي شهر و شهرداري تبريز است که این سیاست با جدیت پی گیر و دنبال خواهد شد.

وی در عین حال بهره مندی از امکانات و خدماتی برابر با مناطق برخوردار را حق مناطق محروم و کم برخوردار دانست و با تأکید بر عرم جدی شهرداری برای توانمندسازی این مناطق در سال آینده ، از تخصیص اعتبارات ویژه در قالب اجرای طرح ها و پروژه های زیربنایی و در کنار آن کشاندن پای سرمایه گذاری های بخش خصوصی به سمت توسعه مناطق مذکور خبر داد.

