برگزاری جلسه هیئت امناء دانشگاه آزاد با حضور آیت الله هاشمی در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، از روابط عمومی دانشگاه آزاد حمداله منظری توکلی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان درباره مطالب منتشر شده پیرامون تعطیلی کلاسهای آموزشی واحد کرمان به دلیل حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: با توجه به سیاستهای دانشگاه و تاکید ریاست عالیه دانشگاه مبنی بر کیفیت بخشی امور آموزشی، کلیه کلاسهای تئوری و عملی در تمامی مقاطع کمافی السابق دایر بوده و این دیدار به هیچ وجه خللی در ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان گرامی ایجاد نخواهد کرد.

دبیر هیئت امنای استان کرمان همچنین از برگزاری اولین جلسه هئیت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان با حضور ریاست عالیه دانشگاه در این روز خبر داده و افزود: حضور مسئولان بلند پایه دانشگاه آزاد اسلامی در جهت پیشبرد اهداف واحدهای استان کرمان بسیار حائز اهمیت می باشد و امیدوارم که واحدهای استان از نقطه نظرات و تجربیات ارزنده مسئولان بهره برده و از این فرصت مغتنم استفاده نمایند.