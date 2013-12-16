مشكلات خودروسازان در گمرک به صورت ويژه بررسي شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام گمرک ایران يكي از مهم ترين موضوعات مطرح شده در اين نشست، حذف هزينه‌هاي اضافي از توليد و امكان حمل يكسره كالاهاي خودروسازان از روي كشتي به كارخانجات جهت انتقال مستقيم به خط توليد و نهايتا حذف انبارداري غيرضرور بود كه از سوي گمرک مطرح و با استقبال خودروسازان مواجه شد.

همچنين مقرر شد تا در آينده‌اي نزديک، امكان پذيرش اسناد گمركي به شيوه الكترونيكي براي توليدكنندگان خودرو فراهم آيد. در نشست ياد شده، خودروسازان نسبت به هزينه‌هاي مازاد انبارداري گلايه داشتند و درخواست كردند تا ضمانت‌نامه‌ها به صورت كلي صادر شوند و امكان ترخيص براي خودروسازان با اسناد حداقلي فراهم آيد.