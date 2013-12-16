یوزپلنگ و خرس سیاه در لیست قرمز IUCN

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری زیست آن لاین، شکار حیوانات زمانی یک نیاز برای بشر به حساب می آمد اما در دنیای کنونی که دیگر انسان برای تأمین خوراک خود نیازی به کشتن حیوانات وحشی ندارد باز هم شاهد آن هستیم که بسیاری از حیوانات هنوز تنها برای تفریح کشته می شوند و از سوی دیگر کسانی هستند که همچنان از راه شکار کسب درآمد می کنند. این امر هنگامی مخاطره آمیز می شود که به سبب عواملی همچون تخریب زیستگاه ها و صید بی رویه وضعیت حیات وحش یک سرزمین به مرحله هشدار می رسد.همچنان که به گفته سرپرست دفتر مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گونه های حیات وحش باقی مانده اندک است و باید از همین تعداد اندک به درستی حفاظت کرد. افشین کرمی راد به تشریح وضعیت شکار و صید در کشور و اقداماتی پرداخته که در زمینه محافظت از گونه های کمیاب انجام شده است. که در ادامه در قالب پرسش و پاسخ به آن می پردازیم.

1. در حال حاضر چه گونه هایی بیشترین مجوز شکار را دارند؟

گونه هایی که برای آنها مجوز صادر می شود دو دسته هستند: گونه های دوندگان (چهارپا) و گونه های پرندگان، که پرندگان هم دو شامل دو دسته خشک زی و آب زی هستند. خشک زی مثل کبک، تیبو، قمری، و کبوتر هست و آب زی که مهاجر از زمین های شمالی هستند و به سمت جنوب پرواز می کنند که در میان راه ممکن است توقف کنند اما بعضی ها تا خلیج فارس و دریای عمان پرواز می کنند. در واقع گونه هایی که در معرض خطر انقراض نیستند مجوز شکار دارند. از بین دوندگان؛ پازن، قوچ، گراز و آهو به تعداد محدودی هم مجوز دارند

2. در حال حاضر وضعیت کدام گونه حیات وحش وخیم است؟

اتحادیه جهانی حمایت از محیط زیست لیستی به نام لیست قرمز دارد که در آن گونه هایی که در معرض انقراض هستند را می آورد از بین گونه ها یوزپلنگ ایرانی با تعداد بسیار اندک 70 قلاده در این لیست قرار دارد که سبب ایجاد این خطر جاده هایی است که در نزدیکی محل زیست این گونه احداث شده اند همچنین ناآگاهی مردم محل نیز سبب تلف شدن تعدادی از این گونه ی نادر شده است.

علاوه بر آن خرس سیاه آسیایی که در مناطق هرمزگان و کرمان هست نیز تا حدودی در معرض خطر انقراض است

3. چه چیز باعث شده این گونه ها در معرض خطر انقراض قرار بگیرند؟

هر گونه ای که از نظر زیستگاهی محدودیت داشته باشد در معرض خطر انقراض قرار می گیرد مثلاً پلنگ به دلیل نداشتن محدودیت زیستگاهی هر جایی می تواند زندگی کند بنابراین کمتر احتمال دارد در معرض خطر انقراض قرار گیرد چون تنوع زیستگاهی دارد

4. برای جلوگیری از انقراض گونه های کمیاب چه اقداماتی می توان کرد؟

اول از همه باید از گونه های باقی مانده یعنی همین تعداد اندکی هم که هستند از آنها حفاظت کرد، زیستگاه مناسب برای این گونه ها ایجاد کنیم، و از زیستگاهی که دارند هم حفاظت کنیم مثلاً اگر قرار باشد جاده سازی یا تونل سازی صورت بگیرد تا حد امکان از این کار جلوگیری شود، جاده یکی از عوامل از بین رفتن زیستگاه حیوانات است. سدسازی بدون مطالعه هم صدمه فراوانی به زیستگاه می زند چون آب رودخانه که پشت سد جمع شود کم کم باعث از بین رفتن زیستگاه می شود. اقدام دیگر برخورد شدیدتر با شکارچی غیرمجاز است. گام دیگر در این رابطه آموزش دادن به مردم آن محل است که در امر حفاظت و حفظ گونه های کمیاب بسیار تأثیرگذار هستند، مردم باید بدانند که این طبیعت و این گونه ها متعلق به خودشان است و امانتی است که پیشینیان به ما داده اند و ما هم باید آنها را برای آیندگان حفظ کنیم

5. درباره ی اقدامات آموزشی و فرهنگی که در این زمینه برداشته شده بیشتر توضیح می دهید؟

جوامع محلی در حفاظت از گونه های کمیاب خیلی خوب کار کردند که حاصل آموزشی است که در این زمینه به افراد در رده های سنی مختلف داده شد یعنی آگاه سازی مردم محلی از خطر انقراض گونه های کمیاب است از پیش دبستانی و دبستان شروع می شود تا به بزرگسالان می رسد، در جلسات نهضت سوادآموزی، در مساجد و مدارس آگاه سازی انجام شده است که نتیجه اش خوب بود، قبلاً مردم محلی گاهی لانه ی یوزپلنگ را آتش می زدند یا گله دارها به دلیل ناآگاهی یوزپلنگ را می کشتند اما خوشبختانه امسال در جشن سالگرد یوزپلنگ به چند نفر جایزه اهدا شد که مدعی بودند این حیوان به گله آنها حمله کرده اما صدمه ای به این حیوان نرساندند

6. برای تأثیر بهتر آموزش از چه روش هایی استفاده شده است؟

از انیمیشین و فیلم استفاده شد، همچنین از افراد ذی نفوذ محلی کمک گرفتیم تا در امر آموزش به افراد محلی به ما کمک کنند.

7. شرایط واگذاری مجوز شکار چیست؟

افراد متقاضی ثبت نام می کنند تا شرایطشان بررسی شود از شروط لازم این است که فرد حداقل از سه سال پیش شکاری نکرده باشد، جواز اسلحه داشته باشد، حسن شهرت داشته باشد، از بین افرادکه استان معرفی می کند قرعه کشی انجام می شود و هرکس بسته به شانسش مجوز شکار می گیرد

8. چگونه تشخیص می دهید که فرد از سه سال پیش تا زمان حاضر دست به شکار نزده است؟

ما بانک اطلاعاتی داریم که در آن مشخص می شود کدام شکارچیان دست به تخلف در شکار زده اند البته این بانک اطلاعاتی مربوط به پانزده سال پیش تاکنون است

9. مجوز اسلحه را به چه کسانی می دهید؟

کسی که اسلحه می خرد باید دارای شرایط عمومی و تخصصی باشد که تشخیص آن برعهده ی سازمان حفاظت اطلاعات ارتش است و برعهده سازمان حفاظت محیط زیست نیست.

10. برای رعایت مقررات شکار و صید چه سازوکارهایی در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد؟

در سازمان حفاظت محیط زیست یگان حفاظت داریم که نیروهای مسلحی هستند که در مناطق مستقرند و بر وضعیت شکار کنترل دارند، البته تأکید ما بیشتر روی آموزش است تا از طریق آن از شکار گونه های نادر جلوگیری کنیم، البته بعضی منتقدان می گویند باید تعداد افراد بیشتر شود که ما این نظرات را می گیریم و اگر تشخیص دهیم برای برخی گونه ها لازم است که تعداد افراد افزایش یابد این کار را می کنیم.