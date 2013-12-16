در عزل و نصب مديران همدان هيچ توصيه اي و فشاري را نمي پذيرم/به دنبال اجرایی کردن طرح ها هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نيکبخت ظهر دوشنبه در ديدار با جمعي از معتمدين و اعضاي هيات هاي حسيني با اشاره به اهمیت و ماهیت کاری هیئت های مذهبی به اهمیت انتخاب فردی شایسته برای هیئت های مذهبی گفت: هدف اصلی من انتخاب گزینه ای برای این منصب، مبناي اصلي اين انتخاب، توانايي کار براي مردم، قبول داشتن گفتمان دولت و وابستگي به ولايت فقيه است.

وي ادامه داد: در عزل و نصب مديران هيچ توصيه اي و فشاري را نمي پذيرم، مگر کارا و توانا باشد و شقوقي را که گفتيم، داشته باشد و هرچند تغيير از شاخص هاي گفتمان دولت است اما اين تغيير، شتابزده، چکشي و بي برنامه نيست و حفظ کرامت ، شخصيت و شانيت مديران واجب است.

فعالان هيات هاي حسيني براي منافع خود فعاليتي نمي کنند

استاندار با بيان اينکه فعالان هيات هاي حسيني انسان هاي خدا ترسي هستند و براي منافع خود فعاليتي نمي کنند، افزود: با توجه به اين ويژگي ها از اين جمع توصيه مي پذيرم و گوش شنواي شما هستم و سرافراز مي شوم اگر لياقت اينکه از اعضاي هيات ها باشم، را داشته باشم.

نيکبخت با يادآوري چگونگي حضور در همدان به عنوان استاندار، اظهار داشت: حماسه سياسي و به تعقيب آن هم حماسه اقتصادي را مقام معظم رهبري مطالبه کردند و فرمايشات حضرت آقا در خلق اين حماسه بي تاثير نبود و چند فراز داشت از جمله اينکه انتخابات حق مردم و حق الناس است و حماسه سياسي بايد ايجاد شود.

وي اضافه کرد: رهنمودهاي مقام معظم رهبري باعث شد ، حماسه سياسي محقق شود و دولت تدبير و اميد از دل اين حماسه روي کار آمده و اميد براي حل گرفتاري ها افزايش يابد.

در انتخابات و رويکرد دولت، دنيا متوجه شد ايران يک ابر قدرت در منطقه است

استاندار با تصريح اينکه در انتخابات و رويکرد دولت، پس از آن، دنيا متوجه شد ايران يک ابر قدرت در منطقه است، اظهار داشت: تا اينجا حماسه سياسي بود و حال بايد حماسه اقتصادي تکميل شود و حماسه اقصادي با سرمايه گذاري و همت همگاني محقق خواهد شد.

نيکبخت خاطر نشان کرد: تا شرايط سرمايه گذاري فراهم نشود حماسه اقتصادي محقق نمي شود و در استان نيز بايد زير بنا را فراهم کرد تا سرمايه گذاري انجام شود .

وي بيان داشت: موظف به اجراي گفتمان اقتصادي دولت و بهبود وضعيت معيشتي مردم هستيم و به همين دليل بايد زير بناها را ايجاد کنيم و بستر را مهيا کنيم و بعد دنبال سرمايه گذاري خوب باشيم .

استاندار اعلام کرد: دولت برنامه هاي توسعه اي مهم استان از جمله راه آهن تهران - همدان را پيگيري مي کند و محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ريزي رئيس جمهور فردا در همدان است و قرار است پاره اي از مشکلات استان را با وي مطرح و راه حل آن را پيگيري کنيم.

پس از جذب اين اعتبارات به دنبال قرارداد اجرايي شدن طرح ها هستيم

نيکبخت با بيان آمار عملکرد خود در جذب اعتبار قريب 90 ميليارد توماني در چهار هفته از دو وزارتخانه راه و شهرسازي و نيرو گفت: پس از جذب اين اعتبارات به دنبال قرارداد اجرايي شدن طرح ها هستيم و روز يکشنبه براي انتقال پساب فاضلاب همدان به نيروگاه شهيد مفتح قرارداد بسته شد و از امروز کار شروع مي شود

وي افزود : در اين قرارداد، قرار شد از نيروگاه تا منطقه اقتصادي جهان آباد به مسافت 17 کيلومتر نيز لوله گذاري شود تا بقيه پساب فاضلاب براي استفاده طرح هاي صنعتي به آنجا انتقال پيدا کند که اين مورد دستاورد ديگري براي توسعه استان است.

استاندار اين پيگيري ها را ضرورت براي سرمايه گذاري در استان دانست و گفت: دريافت اين ميزان اعتبار در اين شرايط تنها با همکاري و نگاه ويژه وزرا به استان محقق شده است و با اقداماتي که در دست انجام است، آينده همدان و شرايط آن، اين نيست و اگر توسعه استان به آن شکل که مدنظر است جلو برود، آينده مردم روشن است و براي مشکلاتي که همراه توسعه است مانند ترافيک، بايد فکر کرد

نيکبخت با تاکيد بر اينکه حماسه اقتصادي، همت همه را مي خواهد: اظهار داشت در سال 78 تعداد واحدهاي توليدي استان 1500 واحد بوده که اکنون نزديک به 600 واحد تعطيل است و بيش از 300 واحد در آستانه بحران هستند و بايد شرايط براي بهبود وضعيت اقتصادي مردم و اشتغال استان به سال 78 برگردد و سپس شروع به کار مجدد شود.

وي ابراز داشت: البته معطل ننشستيم و در اين مدت با مدير عاملان بانک هاي کشور گفتگو کرديم و با صندوق توسعه صحبت شد تا هيچ طرحي از همدان به شرط بزرگي طرح، برگردانده نشود.

استاندار با تشکر از الطاف و محبت حاضران نسبت به خود و با اعلام اينکه ناصر احمديان، مدير کل حوزه استاندار، نماينده معتمدين و اعضاي هيات هاي حسيني است، از پيشنهاد برگزاري منظم جلسه با اعضاي هياتهاي حسيني استان با فاصله سه ماه يک بار استقبال کرد.

نقش هيات ها و بازار همدان در پيروزي انقلاب اسلامي بی بدیل است

معاون سياسي و امنيتي استاندار نيز در اين ديدار نقش هيات ها و بازار همدان در پيروزي انقلاب اسلامي را نقشي بي بديل ارزيابي کرد .

محمد ابراهيم الهي تبار گفت: حضور پر رنگ هيات ها و بازار همدان، پشت سر امام(ره) در انقلاب و در دفاع مقدس، بر اساس اعتقادي که داشتند، شکل گرفت و رزمندگان را بي نظير حمايت مي کردند.

وي ادامه داد: امروز هم يک سري دغدغه هاي فرهنگي به ويژه توسط رهبر معظم انقلاب مطرح است و بهترين نهادي که مي تواند در جامعه در راستاي هدف نهضت عاشورا، امر به معروف و نهي از منکر، نقش ايفا کند، همين هيات هاي حسيني، عباسيه ها و زينبيه ها هستند.

معاون سياسي و امنيتي استاندار در بخش ديگري گفت: اگر قرار است توسعه اي در استان اتفاق بيفتد اول بايد مردم توسعه بخواهند و بعد فضاي آرامي براي پيگيري توسعه باشد.

الهي تبار ادامه داد: در بين کساني که جريانات سياسي کشور را مديريت مي کنند، کسي از استان همدان نيست اما هزينه هاي سياسي استان ما به رغم اين موضوع بالا است و به همين دليل بايد قدرت تحمل را بالا ببريم و وسعت نظر داشته باشيم و نبايد به فکر منافع خود باشيم و هدف بايد توسعه همه جانبه استان باشد.

علل عقب ماندگي همدان مسائل غير اقتصادي است

وي با بيان اينکه علل عقب ماندگي همدان را خيلي از کارشناسان مسائل غير اقتصادي، می دانند، اظهار اميدواري کرد: با حضور استاندار جدید و استفاده از تمامي ظرفيت ها استان به جايگاه واقعي در تمامي عرصه ها بر سد .