سد سيوند مرگ درياچه بختگان را به همراه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدي ظهر دوشنبه در جمع فعالين محيط زيست استان فارس گفت: محيط زيست مظلوم ترين حوزه در ميان جامعه است كه حتي در حاشيه هم قرار ندارد.

وي افزود: توجه به محيط زيست يك ضرورت اساسي است و همه افراد بايد در حفاظت از محيط زيست كوشا باشند.

استاندار فارس تاكيد كرد: آهنگ توجه به محيط زيست از آهنگ حمايت از حقوق بشر پيشي گرفته كه نشان از اهميت موضوع محيط زيست دارد.

احمدي تصريح كرد: محيط زيست در حال حاضر در كشور ما با تهديدات مختلفي همراه است كه اميدواريم با مديريت جديد سازمان شاهد كاهش تهديدها باشيم.

وي در خصوص وضعيت محيط زيست استان فارس نيز گفت: كشت نامناسب در فارس صدمات فراواني به منابع آبي زير زميني وارد كرده است.

استاندار فارس افزود: تغيير فضاي استان به سمت صنعتي شدن است تا ديگر مجبور نباشيم به دليل معيشت شاهد آسيب به محيط زيست باشيم.

احمدي با بيان اينكه حفر چاه هاي غير مجاز به دليل مشكلات اقتصادي كشاورزان بوده يادآور شد: بايد اشتغال استان را تغيير داد و منابع اقتصادي و معيشتي جديد براي مردم استان فارس تعريف كرد.