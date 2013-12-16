تولد "ويكي پديا" ايثار / 8 ميليون سند مربوط به شهدا در نوبت مجازي شدن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مازني در نخستين نشست خبري با اهالي رسانه در سال جاري از هشت ميليون سند از شهدا شامل وصيت نامه، يادداشت، شعر، مقاله و غيره خبر داد و گفت: همچنين ارشيو صوتي و عكس و فيلم شهدا هم جمع آوري و نگهداري مي شود.

وي در پاسخ به خبرنگار مهر مبني بر اينكه چرا اين آرشيو در فضاي مجازي قرار نداشته و چرا بايد سايتهايي مانند ويكي پديا كه براي رژيم صهيونيستي است اطلاعات دقيق شهيد را در اختيار مخاطب قرار دهند گفت: دائره المعارف شهدا به نام "طرح فرهنگ اعلام"با حداقل اطلاعات مربوط به شهدا آماده انتشار است كه همراه با اين دائره المعارف نرم افزار مجازي آن هم در اختيار مخاطبان قرار مي گيرد. در مورد ويكي پديا هم بايد بگويم خود بنياد شهيد تصميم دارد به زودي اين سايت جامع اطلاعاتي را ايجاد كند.

مازني در اين نشست با گلايه از نرم افزار و روند كاري سايتهاي مجازي بنياد شهيد اعم از سايت پايگاه قربانيان سلاح هاي شيميايي، نويد شاهد و قربانيان ترور گفت: اين سايتها بايد با تقويت بيشتر و تغييرات نرم افزاري خدمات خوبي به مخاطبان ارائه كنند كه در دستور كار معاونت قرار گرفته است.

معاون پژوهش بنياد شهيد و امور رايثارگران از برگزاري 9 نشست تاريخ شفاهي خبرداد و گفت: اين نشست در نيمه اول اسفند ماه سال جاري برگزار شده و مهلت ارسال مقالات تا 25 آذرماه بوده است. در اين سلسله نشستها به دنبال ثبت تاريخ شفاهي ايثارگران و مادران شهيد هستيم كه مقام معظم رهبري هم خيلي تاكيد داشته اند.

خبرديگر مازني رايزني و پيگيري تشكيل شوراي عالي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت با رياست رئيس جمهور بود و گفت: اين شورا در قانون خدمات جامع به ايثارگران تاكيد شده و تلاش مي كنيم هر چه زودتر محقق شود.

معاون بنياد شهيد از تاليف و انتشار 1229 كتاب و 282 عنوان اثر ديجيتالي خبر داد و گفت: طرح هر شهيد يك وبلاگ از مرحله مطالعاتي عبور كرده و در مرحله اجرا قرار دارد.

مازني در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد آخرين وضعيت ساخت فيلم و سريال در حوزه دفاع مقدس هم گفت: فيلم سينمايي مرواريدهاي خليج فارس با همكاري نيروي دريايي ارتش در حال توليد است كه بخشي در درياي خزر و بخشي هم در خليج فارس توليد مي شود كه اميدواريم براي جشنواره فيلم فجر به اتمام برسد. البته به زودي خبرهاي خوشي از تعامل صدا و سيما و بنياد شهيد براي پخش برنامه هاي خوب و ويژه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ ايثار اطلاع رساني مي شود.

در اين نشست خبري مازني بودجه بخش پژوهشي بنياد شهيد را ضعيف عنوان كرد و گفت: تاكنون 1883 طرح پژوهشي در بنياد شهيد اجرا شده كه 66 درصد آن مربوط به جامعه هدف بنياد شهيد بوده است.

وي همچنين اظهار داشت: بنياد شهيد در نظر دارد آلبومي از اسناد شهدا را در اختيار خانواده شهدا و جانبازان قرار دهد كه اين طرح هم اكنون توسط شخص رئيس جمهور در ديدارهاي هفتگي انجام مي شود.