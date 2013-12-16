چین خواستار پایبندی غربی ها به توافق ژنو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوآ، هوآ چانیینگ سخنگوی وزرات خارجه چین در جلسه روزانه خود اعلام کرد توافق 24 نوامبر با ایران "گام مهمی" برای راه حلی دیپلماتیک برای مساله است و از تمام طرف‏ها می خواهیم تا به اصول احترام متقابل در طی اجرای موافقت نامه، پایبند باشند.

هوآ گفت: "تمام طرف‎ها باید به راه حل دیپلماتیک مساله پایبند باشیم و تا زمانی که بحث داغ باید گام‎های اولیه را برداریم."

وی در پایان گفت: "چین همچنان منادی صلح و گفتگو خواهد ماند و نقش سازنده‎ای در رسیدن به راه حلی جامع و مناسب برای پرونده بازی خواهد کرد."