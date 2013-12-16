چین خواستار پایبندی غربی ها به توافق ژنو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوآ، هوآ چانیینگ سخنگوی وزرات خارجه چین در جلسه روزانه خود اعلام کرد توافق 24 نوامبر با ایران "گام مهمی" برای راه حلی دیپلماتیک برای مساله است و از تمام طرفها می خواهیم تا به اصول احترام متقابل در طی اجرای موافقت نامه، پایبند باشند.
هوآ گفت: "تمام طرفها باید به راه حل دیپلماتیک مساله پایبند باشیم و تا زمانی که بحث داغ باید گامهای اولیه را برداریم."
وی در پایان گفت: "چین همچنان منادی صلح و گفتگو خواهد ماند و نقش سازندهای در رسیدن به راه حلی جامع و مناسب برای پرونده بازی خواهد کرد."
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