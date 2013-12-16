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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۱۹

چین خواستار پایبندی غربی ها به توافق ژنو شد

چین خواستار پایبندی غربی ها به توافق ژنو شد

پس از آنکه آمریکا گروهی از شرکت‎ها و افراد را به بهانه دور زدن تحریم علیه ایران، وارد لیست سیاه کرد؛ چین روز دوشنبه از تمام طرف‎ها دعوت کرد که درباره برنامه هسته‎ای ایران به راه حل سیاسی پایبند باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوآ، هوآ چانیینگ سخنگوی وزرات خارجه چین در جلسه روزانه خود اعلام کرد توافق 24 نوامبر با ایران "گام مهمی" برای راه حلی دیپلماتیک برای مساله است و از تمام طرف‏ها می خواهیم تا به اصول احترام متقابل در طی اجرای موافقت نامه، پایبند باشند.

هوآ گفت: "تمام طرف‎ها باید به راه حل دیپلماتیک مساله پایبند باشیم و تا زمانی که بحث داغ باید گام‎های اولیه را برداریم."

وی در پایان گفت: "چین همچنان منادی صلح و گفتگو خواهد ماند و نقش سازنده‎ای در رسیدن به راه حلی جامع و مناسب برای پرونده بازی خواهد کرد."

کد مطلب 2196936

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