500 میلیون ریال به طرح آبخیزداری روستای نگینان بشرویه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر،محمدعلی مهدی نژاد ظهر دوشنبه در جمع اهالی روستای نیگنان گفت: بررسی و پیگیری مشکلات وظیفه مسئولان است ولی نتیجه دست ما نیست چرا که آنچه که اعتبارات را می طلبد در اختیار مانیست.

وی افزود: با وجود اینکه اعتبارات به شهرستان داده می شود و مانیز اولویت بندی می کنیم اما مشکلات به طور کامل مرتفع نمی شود و رفع مشکلات نیگنان نیز در اولویت مسئولان است.

مهدی نژاد با بیان اینکه طرح های آبخیز داری این روستا جز اولویت ها است، تصریح کرد: از مجموع 300 میلیون تومان اعتبار حوزه آبخیزداری شهرستان مبلغ 50 میلون تومان برای نیگنان اختصاص داده ایم.

وی ادامه داد: حتی از اعتبارات تملک داریی و ملی نیز گذاشته شده که اگر اعتبارات تخصیص یابد قطعا کار انجام خواهد.

فرماندار بشرویه نیز درخصوص مشکلات دامداری نیگنان اظهارداشت: قول پیگیری مشکل را می دهیم و انشالله 80 درصد نتیجه بخش خواهد بود.

وی تاکیدکرد: امروزه باید بیش از پیش به کارهای کشاورزی و دامداری توجه ویژه شود چرا که علاوه بر ایجاد اشتغال در تولید نیز موثر است.

مهدی نژاد با بیان اینکه در کشور ما مردمان صاحبان اصلی نظام هستند، عنوان کرد: شورا بدون هیچ منتی صادقانه خدمت می کند که این از برکات نظام جمهوری اسلامی است و امروز ایران اسلامی آنچنان در همه امور پیشروی کرده که چشم امید همه کشورهای اسلامی است.

فرماندار بشرویه افزود:امروز تنها کشوری که درآن حکومت اسلامی به معنای واقعی کلمه وجود دارد ایران اسلامی است.

همچنین در ادامه دهگردشی فرماندار بشرویه از بندخاکی عشق آباد که در سال 89 با حجم 8 هزار متر مکعب و اعتبار 20 میلیون تومان و حجم آبگیری بند خاکی 60 هزار متر مکعب طراحی و مورد استفاده مردم عشق آباد قرار گرفته بود بازدید شد.

مقیمیان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان بشرویه در این بازدید با بیان اینکه در گذشته جهاد سازندگی روی این پروژه کار کرده است، گفت:متاسفانه به دلیل عدم ادوات مناسب ،عدم رعایت بحث مهندسی ماندگاری آب در این بندخاکی به لحاظ اینکه لایه های زیرین لایه های شنی است آب در بند خاکی نمی ایستد و از دسترس خارج می شود.

وی افزود: توسط اداره منابع طبیعی و آبخیز داری پیشنهاد شده است که در بالادست روستا یک بند خاکی با حجم 11 هزار متر مکعب و ذخیره سازی 100 هزار متر مکعب آب با اعتباری بالغ بر 76 میلیون تومان در صورت تخصیص اعتبار طراحی و ساخته شود.

همچنین از واحد دامی نیگنان با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین بازدید و مشکلات آن بررسی شد.

این واحد 20 راسی که نیروهای جوان در آن مشغول به کار شده اند متاسفانه به دلیل عدم داشتن سند؛ واگذاری زمین انجام نمی شود و نمی توانند تسهیلات از بانک کشاورزی اخذ نمایند که در این بازدید قول پیگیری برای حل این مشکل داده شد.