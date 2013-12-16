استان قزوین در ورود به بازار برق پیشرو است

به گزارش خبرنگار مهر، سمینار آشنایی با بازار برق، نقطه مرجع و بورس انرژی با حضور حبیب قراگوزلو مدیر امور عملیات بازار برق شرکت مدیریت برق ایران، حمیدرضا باقری مدیر دفتر مطالعات اقتصادی و ارتقاء بازار برق، کارشناسان و مدیران شرکتهای برق منطقه ای و توزیع استانهای گیلان، زنجان و کارشناسان واحدهای صنعتی استان در سالن شرکت توزیع نیروی برق قزوین برگزار شد.



یوسف جبارزاده در این همایش گفت: در سال گذشته بیش از چهار هزار میلیون کیلووات ساعت توسط استان قزوین از شبکه، انرژی برق خریداری شد که در ردیف استانهای برتر قرار داریم.

وی افزود: با توجه به صنعتی بودن استان قزوین در صورت استقبال صنعتگران و واحدهای تولیدی از بورس انرژی می توان به کاهش هزینه های واحدهای تولیدی کمک کرد و این کار بسیار مقرون به صرفه است.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تصریح کرد: با ایجاد بازار برق و بورس انرژی می توان قیمت واقعی انرژی را تعیین کرد و با توجه به نیاز مصرف کننده آن را در اختیار صنعتگرانی که بیش از پنج مگاوات مصرف دارند با قیمتی کمتر از حال حاضر توزیع کرد و فروخت که این کار می تواند به افزایش تولید هم منجر شود.



جبارزاده بیان کرد: پیش فروش برق برای نیروگاهها هم می تواند مشکل کمبود نقدینگی و تاخیر در دریافت مطالبات را جبران کرده و اجرای طرح های توسعه ای را نیز محقق کند.



این مسئول برگزاری همایش های تخصصی برای آموزش گروههای مختلف از جمله کارشناسان واحدهای تولیدی و صنعتی را گامی در مسیر اجرایی شدن سریعتر بورس انرژی دانست و بر تداوم برگزاری آن تاکید کرد.



جبارزاده اظهارامیدواری کرد واحدهای صنعتی ضمن آشنایی با مزایای اقتصادی پیش خرید برق از بورس انرژی برنامه ریزی لازم را برای مشارکت در این طرح انجام دهند.



در ادامه این همایش جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.