توافقات جدید بانکی و اعتباری ایران و هند/ امکان استفاده اعتباری برای فعالان اقتصادی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سفیر هند در ایران به همراه جمعی از تجار و بازرگانان این کشور در اتاق بازرگانی تهران با یحیی آل اسحاق دیدار کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با ابراز خوشحالی از نتایج مثبت رفت و آمدهای هیئت های تجاری دو کشور که طی چندماه اخیر بازار آن داغ بوده است، از گشایش هایی که در مذاکرات بخش خصوصی با طرف هندی صورت گرفته، ابراز رضایت کرده و با خوش بینی از چشم انداز مناسبات بازرگانی دو کشور یاد کرده است.

آل اسحاق با بیان اینکه تحولات صورت گرفته در مناسبات اقتصادی ایران و هند تنها منوط به برداشتن گام های عملیاتی و جدی است، این اطمینان را به سفیر هند و هیئت تجاری این کشور داد که تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا گره های پیش آمده در مناسبات اقتصادی را از طریق رایزنی با مقامات دولتی ایران برطرف کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که اتاق بازرگانی تهران به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی ایران، جلودار بسط و گسترش روابط اقتصادی ایران و هند بوده و به این منظور اعزام هیئت های تجاری و برقراری نمایشگاه های بازرگانی و صنعتی در دو کشور را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران به سفر چندی پیش هیئت تجاری اتاق تهران به هند اشاره کرد و گفت: در این سفر دو طرف مذاکرات مثبتی را پشت سر گذاشتند و روی اجرای چندین پروژه سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی و صنعتی توافقاتی صورت گرفت که این توافقات در حال نهایی شدن است.

به گفته رئیس اتاق تهران، در پروژه های آتی ایران فرصت های زیادی برای سرمایه گذاران دو کشور در حوزه های مختلف از جمله بخش راه آهن و ریلی کشور دیده می شود که شرکت های هندی می توانند در این بخش ورود پیدا کنند.

خبرهای سفیر هند از گشایش در مناسبات دو کشور

سفیر هند در ایران نیز در این دیدار ضمن ابراز خوشنودی خود از روند رو به جلو همکاری های اقتصادی دو کشور و تداوم اعزام هیئت های تجاری و راه اندازی نمایشگاه ها، از توافقات اخیر صورت گرفته میان هیئت بانک مرکزی ایران و مقامات مسئول هند خبر داد.

"شری دی.پی. سریواستاوا" با اعلام اینکه مذاکرات هیئت بانک مرکزی ایران و مقامات هند به توافقاتی در زمینه گشایش مناسبات پولی و بانکی دست پیدا کرده اند، بیان داشت: طبق آخرین خبرها که از هند به دست من رسیده، امکان استفاده اعتباری کوتاه مدت و بلندمدت برای کارهای تجاری و سرمایه گذاری فراهم شده است.

به گفته سفیر هند در تهران، این گشایش در نتیجه مذاکرات و رفت و آمدهای هیئت های اقتصادی دو کشور صورت گرفته است و نشان می دهد که دو کشور می توانند در راستای حذف دست اندازهای پیش آمده در مسیر همکاری ها قدم های مثبتی بردارند.

سریواستاوا به سفرهایی که یک هیئت از فعالان بخش انرژی هند به تهران داشته اند، اشاره کرد و افزود: طی 6 ماه گذشته این هیئت اقتصادی 3 سفر به تهران داشت و سرانجام موفق شد در مذاکرات خود با طرف های ایران، توافقنامه احداث یک واحد کارخانه تولید کود شیمیایی در ایران را به امضا برساند.

وی همچنین از ادامه مذاکرات هند و ایران در زمینه احداث خط لوله گاز میان دو کشور خبر داد و خاطرنشان کرد که کشور هند پیشنهاد قیمت گاز ارسالی از ایران به این کشور را به مقامات وزارت نفت ارائه داده و منتظر پاسخ از سوی مسئولان این وزارتخانه است.

به گفته وی، موضوع احداث خط لوله گاز از ایران به هند به طور مستقیم از طرف دفتر نخست وزیر و شورای امنیت ملی این کشور در حال پیگیری است.

سفیر هند در تهران همچنین یکی از خواسته های جدی طرف های همکاری اقتصادی هند با ایران را تشکیل کنسرسیوم با شرکت های ایرانی و نه دولتی عنوان کرد و گفت: انتظار ما از مقامات ایران این است که در حوزه سرمایه گذاری های مشترک، یک شرکت معتبر و بزرگ ایرانی را معرفی کنند تا بتوانیم با تشکیل کنسرسیوم‌ها، زمینه ایجاد کارخانه ها و پروژه های اقتصادی در دو کشور را فراهم کنیم.

سریواستاوا در بخش دیگری از سخنانش از مذاکرات خود با شهرداری تهران در خصوص تجهیز مترو تهران خبر داد و خاطرنشان کرد که جلسات مثبتی نیز در این زمینه شکل گرفته است. او همچنین یادآور شد که دولت هند، شرکت بازرگانی دولتی این کشور را مسئول و پیشآهنگ ورود شرکت ها و سرمایه گذاران هندی به ایران کرده است و از اینرو باید منتظر شکل گیری طرح های همکاری جدید میان دو کشور بود.