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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۹

18 هزار راننده در ناوگان عمومی سیستان و بلوچستان فعالیت دارند/حوادث رانندگی جان 304 نفر را گرفت

18 هزار راننده در ناوگان عمومی سیستان و بلوچستان فعالیت دارند/حوادث رانندگی جان 304 نفر را گرفت

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان گفت: بخش حمل و نقل در استان با بکارگیری تعداد 18 هزار راننده تحت پوشش بیمه سهم بسزایی درایجاد اشتغال پایدارداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مجرد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درحال حاضر با توجه به گران بودن خودرو اما این استان عنوان جوان ترین ناوگان حمل و نقل عمومی کشوررا به خود اختصاص داده است.

وی گفت: حمل و نقل عمومی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان از جایگاه قابل قبولی برخوردار است و 98 درصد حمل کالا و مسافر توسط ناوگان عمومی جاده ای انجام می شود.

وی ادامه داد: این استان از نظر طول راه ها بعد از استان های فارس و خراسان رضوی دارای سومین رتبه در کشور است.

وی فعال سازی محور ترانزیتی شرق کشور از چابهار به میلک و از میلک به استان خراسان جنوبی، رضوی و گلستان را از جمله برنامه ها و اهداف پیش روی این سازمان عنوان کرد و افزود: توسعه زیر بناهای حمل و نقل در شهرها، احداث پایانه های برون شهری، احداث 45 مجتمع خدمات رفاهی و همچنین راه اندازی پایانه مرزی پیشین از دیگر برنامه های در دست اقدام و دارای اولویت این سازمان است.

مجرد توسعه بخش حمل و نقل عمومی را در گرو توسعه سایر بخش های اقتصادی استان دانست و افزود: در صورت توسعه و رونق بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی و صنایع و همچنین افزایش میزان صادرات و واردات بدون شک ظرفیت جذب و بکارگیری وسایط حمل و نقل عمومی در استان نیز افزایش خواهد یافت.

عوامل جاده و خودرو 20 درصد در تصادفات سهم دارند

مجرد با بیان اینکه عواملی نظیر جاده و خودرو تنها 20 درصد در تصادفات رانندگی استان سهم داشته اند افزود: در 8 ماه امسال حدود 10 میلیون تردد در 9 محور اصلی استان صورت گرفته که بیشترین حجم تردد به محورایرانشهر- بم و محور خاش – زاهدان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه تعداد 12 پاسگاه پلیس راه در سطح استان کار نظارت بر ناوگان عمومی را بر عهده دارد افزود: در 6 ماه ابتدای سال تعداد تصادفات در استان در بخش برون شهری 5 درصد و میزان تلفات نیز 9 و نیم درصد کاهش داشته است.

وی تعداد تصادفات برون شهری در 6 ماهه ابتدای سال جاری یک هزار و 137 فقره و تعداد تلفات را 304 نفر اعلام کر و ادامه داد: در این مدت 35 نفر به دلیل سوانح ناشی از حمل غیر مجاز سوخت و اتباع بیگانه  در جاده های استان جان خود را از دست دادند.

وی گفت: از تعداد یک هزار و 137 فقره تصادف در جاده های استان در این مدت رانندگان سواری در 664 تصادف و وانت بارها در  240 سانحه مقصرشناخته شدند.

وی بیشترین سهم ناشی از تصادفات را مربوط به خطای انسانی و رانندگان اعلام کرد و اظهار داشت: سیستان وبلوچستان در 6 ماه نخست سال به عنوان سومین استان در ثبت سرعت های غیر مجاز در کشور شناخته شد.

مجرد کاهش سن ناوگان عمومی به زیر از 10 سال و کاهش 10 درصدی تصادفات و از طرفی افزایش 10 درصدی ترانزیت را از برنامه ها و اولویت های جاری این سازمان عنوان کرد.

 

 

کد مطلب 2196957

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