18 هزار راننده در ناوگان عمومی سیستان و بلوچستان فعالیت دارند/حوادث رانندگی جان 304 نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مجرد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درحال حاضر با توجه به گران بودن خودرو اما این استان عنوان جوان ترین ناوگان حمل و نقل عمومی کشوررا به خود اختصاص داده است.

وی گفت: حمل و نقل عمومی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان از جایگاه قابل قبولی برخوردار است و 98 درصد حمل کالا و مسافر توسط ناوگان عمومی جاده ای انجام می شود.

وی ادامه داد: این استان از نظر طول راه ها بعد از استان های فارس و خراسان رضوی دارای سومین رتبه در کشور است.

وی فعال سازی محور ترانزیتی شرق کشور از چابهار به میلک و از میلک به استان خراسان جنوبی، رضوی و گلستان را از جمله برنامه ها و اهداف پیش روی این سازمان عنوان کرد و افزود: توسعه زیر بناهای حمل و نقل در شهرها، احداث پایانه های برون شهری، احداث 45 مجتمع خدمات رفاهی و همچنین راه اندازی پایانه مرزی پیشین از دیگر برنامه های در دست اقدام و دارای اولویت این سازمان است.

مجرد توسعه بخش حمل و نقل عمومی را در گرو توسعه سایر بخش های اقتصادی استان دانست و افزود: در صورت توسعه و رونق بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی و صنایع و همچنین افزایش میزان صادرات و واردات بدون شک ظرفیت جذب و بکارگیری وسایط حمل و نقل عمومی در استان نیز افزایش خواهد یافت.

عوامل جاده و خودرو 20 درصد در تصادفات سهم دارند

مجرد با بیان اینکه عواملی نظیر جاده و خودرو تنها 20 درصد در تصادفات رانندگی استان سهم داشته اند افزود: در 8 ماه امسال حدود 10 میلیون تردد در 9 محور اصلی استان صورت گرفته که بیشترین حجم تردد به محورایرانشهر- بم و محور خاش – زاهدان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه تعداد 12 پاسگاه پلیس راه در سطح استان کار نظارت بر ناوگان عمومی را بر عهده دارد افزود: در 6 ماه ابتدای سال تعداد تصادفات در استان در بخش برون شهری 5 درصد و میزان تلفات نیز 9 و نیم درصد کاهش داشته است.

وی تعداد تصادفات برون شهری در 6 ماهه ابتدای سال جاری یک هزار و 137 فقره و تعداد تلفات را 304 نفر اعلام کر و ادامه داد: در این مدت 35 نفر به دلیل سوانح ناشی از حمل غیر مجاز سوخت و اتباع بیگانه در جاده های استان جان خود را از دست دادند.

وی گفت: از تعداد یک هزار و 137 فقره تصادف در جاده های استان در این مدت رانندگان سواری در 664 تصادف و وانت بارها در 240 سانحه مقصرشناخته شدند.

وی بیشترین سهم ناشی از تصادفات را مربوط به خطای انسانی و رانندگان اعلام کرد و اظهار داشت: سیستان وبلوچستان در 6 ماه نخست سال به عنوان سومین استان در ثبت سرعت های غیر مجاز در کشور شناخته شد.

مجرد کاهش سن ناوگان عمومی به زیر از 10 سال و کاهش 10 درصدی تصادفات و از طرفی افزایش 10 درصدی ترانزیت را از برنامه ها و اولویت های جاری این سازمان عنوان کرد.