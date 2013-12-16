تعیین مسئولان چهارکارگروه‌ سند دانشگاه اسلامی/ میلی منفرد دبیر هیات مرکزی جذب هیات علمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این جلسه، گزارشی از برگزاری مراسم 16 آذر (روز دانشجو) در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و برنامه‌های گرامیداشت 27 آذر «روند وحدت حوزه و دانشگاه» توسط نمایندگان این نهادها ارائه شد.

در ادامه جلسه موضوع انتصاب دکتر جعفر میلی منفرد، معاون آموزشی وزارت علوم، به سمت دبیری هیئت مرکزی جذب این وزارتخانه به بحث و بررسی گذاشته شد و بعد از ارائه نظرات اعضا، میلی منفرد با تصویب اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به این سمت منصوب شد.

دستور دوم این جلسه، بررسی نحوه عملیاتی کردن سند دانشگاه اسلامی و موضوع تشکیل کارگروه‌های اجرایی چهار زیر نظام این سند بود.

اعضای شورا ضمن تأکید بر تعیین تکلیف اجرای سند دانشگاه اسلامی، استفاده از تجربه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور را نیز مورد توجه قرار دادند.

پس از بحث و بررسی اعضا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مسئول کارگروه آموزش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مسئول کارگروه پژوهش و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مسئول کارگروه مدیریت و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به عنوان مسئول کارگروه فرهنگی ـ تربیتی انتخاب شدند.