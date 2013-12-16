به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی از ساعات اولیه صبح امروز با حضور در شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد طی جلساتی با حضور مسئولان شهرستانی و فعالان ورزشی به بررسی مسائل و مشکلات موجود در حوزه ورزش و جوانان این مناطق پرداخت.

پس از بررسی مشکلات ورزشی و جوانان قدس، پیش از ظهر نوبت به شهریار رسید، این جلسه با حضور ائمه جمعه، نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد، فرماندار شهریار، روسای ادارات و جمعی از ورزشکاران و قهرمانان ملی و بین المللی این شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

کسب 70 مدال جهانی و آسیایی توسط ورزشکاران شهریار

در ابتدای مراسم حسین گروسی با اشاره به اینکه ورزشکاران و قهرمانان شهریاری تاکنون موفق به کسب 79 مدال آسیایی و جهانی در رشته های مختلف شده‌اند، اظهار داشت: این آمار نشان دهنده پتانسیل و توان بسیار ویژه شهریار در حوزه ورزش است اما این شهرستان 700 هزار نفری، تنها 39 سالن ورزشی دارد که این میزان حتی نیمی از استانداردهای لازم نیست.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس گفت: هم اکنون لایحه حمایت از ورزش و ورزشکاران در مجلس در حال بررسی است و امیدواریم با حمایت هرچه بیشتر از فعالان این عرصه زمینه افتخارآفرینی و درخشش ورزشکاران در سطوح بین المللی بیش از گذشته فراهم شود.

این مسئول با تاکید بر ضرورت ترویج ورزشهای همگانی، افزود: ورزشهای همگانی در واقع بستر شکوفایی ورزش‌های قهرمانی هستند و باید این فرهنگ در میان مردم رواج دادده شود، ترویج ورزشهای همگانی علاوه بر کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی، زمینه ساز شناسایی و پرورش قهرمانان ملی و بین المللی خواهد بود.

80 ورزشکار شهریاری طی سالجاری موفق به کسب مقام و حضور در تیم ملی شدند

در ادامه مراسم همت‌الله هاد‌ی‌زاده عنوان کرد: شهرستان 700 هزار نفری شهریار با دارا بودن 125 هزار دانش‌آموز و 12 هزار دانشجو، یکی از شهرستان‌های استراتژیک استان و به ویژه غرب استان تهران محسوب می شود.

فرماندار شهریار ادامه داد: بر اساس آمار طی سالجاری بیش از 80 ورزشکار شهریاری موفق به کسب مقامهای جهانی و کشوری و حضور در تیمهای ملی شده اند که این نشانگر پتانسیل و توانمندی جوانان این شهرستان است اما با وجود تمام تلاشهای ورزشکاران، این منطقه همچنان از محدودیت امکانات رنج می برد.

وی خطاب به گودرزی خواستار تقویت مالی هیئات ورزشی و استقرار اداره کل ورزش و جوانان غرب استان در شهریار شد و گفت: ما نیز به محدودیت بودجه های ملی و استانی واقفیم اما پیشنهاد ما این است که پروزه های نیمه تمام با اختصاص اعتبارات لازم تکمیل شود.

تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی در اولویت قرار گیرد

این مسئول از وجود چندین پروزه نیمه تمام ورزشی با پیشرفت 80 درصدی در شهریار خبر داد و افزود: انتظار می رود در سالجاری با حمایت و تامین اعتبارات، این پروژه ها تکمیل و بهره برداری شود تا بتوان پاسخگوی حداقل بخشی از نیازهای جوانان باشیم.

هادی‌زاده متذکر شد: هم اکنون در مجموع 200 هزار متر زمین از سوی شهرداریها، بخشداری‌ها و افراد خیر به حوزه تربیت بدنی شهریار اهدا شده است و این مجموعه در صورت حمایت مسئولان ورزشی کشور، ظرفیت احداث پروژه ای ملی همانند مجتمع ورزشی را دارد.

در بخش بعدی مراسم محمود گودرزی در پاسخ به سخنرانان قبلی، به صراحت گفت: بنا نداریم هیچ قولی به مردم بدهیم که عملی نشود، در واقع نگاه سیستمی و منطقه محور اجازه نمی دهد که بذل و بخششهای خارج از توان داشته باشیم و این امر در برنامه ریزی نیز مفهوم خبطی است چراکه کل برنامه ریزی کشور را دچاز مشکل می کند.

وزیر ورزش و جوانان افزود: متاسفانه در گذشته شاهد اینچنین بذل و بخشش‌ها بودیم که در نتیجه آنها هم اکنون سه هزار و 250 نقطه کشور پروزه نیمه تمام وجود دارد که با پیشرفت 4 یا 5 درصدی و بالا آوردن یک ستون، رها شده اند و تکمیل آنها 50 سال زمان می برد.

وزیر ورزش نوید مشکلات بسیار جدی در این حوزه را داد

گودرزی با اشاره به اینکه در حال حاضر پروژه های نیمه کاره بسیار وسیعی با پیشرفت فیزیکی از 5 تا 90 درصد در سطح کشور وجود دارد متذکر شد: اعتبار مصوب وزارت ورزش و جوانان در سال گذشته 600 میلیارد تومان بود که تاکنون تنها 120 میلیارد آن تخصیص پیدا کرده است و با اختصاص حداکثر 50 تا 70 میلیارد دیگر تا دو ماه آینده، این مبلغ به حدود 200 میلیارد تومان می رسد که اگر این مبلغ قطره چکانانه نیز توزیع شود، به بسیاری از شهرها نمی رسد.

وی گفت: پیشاپیش باید این نوید را بدهم که با مشکلات بسیار جدی روبرو هستیم و انتظار فرجی نمی رود مگر اینکه اتفاقات خوبی در کشور بیافتد، در سالجاری نیز کل اعتبار در نظر گرفته شده برای ورزش و جوانان، نصف سال گذشته یعنی 300 میلیارد تومان است که اگر همانند سال گذشته 20 درصد آنهم اختصاص پیدا کند می شود 60 میلیارد تومان، که با این مبلغ نمی توان کاری از پیش برد.

پای سیاسیون از حوزه ورزش و جوانان بیرون کشیده می شود

گودرزی از اقدامات آتی وزارت ورزش و جوانان خبر داد و بیان کرد: ایجاد سازمان نظام ورزشی کشور یکی از برنامه های آتی این وزارتخانه است که باعث می شود سیاسیون پای خود را از حوزه ورزش و جوانان بیرون بکشند و ورزش مقداری نفس راحت بکشد، یکی دیگر از برنامه ها پالایش بزه در حوزه ورزش است.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر بزه در حوزه ورزش بیداد می‌کند، حیثیت یک مملکت با بزه در ورزش به خطر می‌افتد زمانیکه یک ورزشکار دوپینگ می کند علاوه بر مشکلاتی که برای خود بوجود می آورد، برای کشور نیز مشکل ساز خواهد شد.

بی تفاوتی رسانه ها در زمینه بزه ورزشی/ از افراد خاطی به نیکی یاد می شود!

وی انتقاد کرد: متاسفانه رسانه ها نیز از کنار این مساله بی تفاوت عبور می کنند و بجای اینکه به ریشه یابی و کالبدشکافی این امر مذموم بپردازند از افرادی که برای کشور مشکل ساز شده اند، به نیکی یاد می کنند و این در شان نظام ما که یک نظام ارزشی، ایدئولوژیک و فرهنگی محسوب می شود، نیست.

وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به دنبال جذب اعتبار از منابع بیرونی و سایر بخشها هستیم، همچنین سهم یک درصدی ورزش از وزارتخانه های دیگر نیز اعتباری در حدود هزار و 900 الی دو هزار میلیارد تومان است که اگر محقق شود بخش اعظمی از مشکلات حوزه ورزش برطرف خواهد شد و ما نیز قولهای می دهیم که به آن عمل کنیم و پروژه هایی با پیشرفت بالای 70 الی 80 درصد تکمیل شوند.

راهکار وزیر ورزش و جوانان برای تامین اعتبارات ورزشی در شهریار

گودرزی در پاسخ به درخواست فرماندار شهریار مبنی بر اختصاص اعتبار برای زمین 200 هزار متری، اظهار داشت: در لایحه بودجه سال 93 امکان فروش زمینها با تغییر کاربری پیش بینی شده است که می توان با استفاده از این راهکار قانونی و فروش زمین مذکور، مبلغی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرستان تامین کرد.

در ادامه وزیر ورزش و جوانان به شهرستان ملارد رفت و با حضور در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر، از جوانان فعال در حوزه ورزش نیز تقدیر به عمل آورد.

در این مراسم پژوهشگران برتر، ورزشکاران و قهرمانان نام آور ملی و جهانی شهرستان ملارد مورد تقدیر قرار گرفتند، بازدید از نمایشگاه توانمندیهای پژوهشگران ملارد، بحث و بررسی وضعیت ورزشکاران و اماکن ورزشی شهرستان در نشست با سرپرست فرمانداری و سایر مسئولان محلی و همچنین افتتاح استخر آموزشکده تربیت بدنی امام علی (ع) ازدیگر برنامه های حضور سه ساعته ورزیر محترم ورزش و جوانان در شهرستان ملارد بود.