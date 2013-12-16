تجاری سازی علم و فناوری به آیین نامه ارتقای اساتید دانشگاه وارد شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شجاع احمدوند در چهل و چهارمین گردهمایی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری با تاکید بر لزوم توجه به تجاری سازی افزود: این امر باید در آیین نامه‌های ارتقاء اعضای هیات علمی نیز وارد شود تا اساتید دانشگاه ها در این زمینه بتوانند ایفای نقش کنند. این در حالی است که در آیین نامه ها به امر مشارکت اساتید دانشگاه ها در تجاری سازی توجه نشده است.

معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر در زمینه رفع نیازهای کشور از طریق پایان نامه ها و رساله ها اظهار داشت: علی رغم تاکیدات انجام شده در این زمینه ولی تصویری از نیازهای اساسی کشور در اختیار نداریم.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر گرایش به سمت کمی سازی بوده است، ادامه داد: دانشگاه علامه طباطبایی در حال حاضر 39 نشریه علمی- پژوهشی دارد و در برخی از دانشگاه ها نیز شاهد رشد 200 برابری نشریات علمی هستیم که این امر موجب کاهش سطح مقالات علمی و ایجاد مشکلاتی می شود.

احمدوند ادامه داد: یکی از منطق های جاری در تجاری سازی دستاوردهای علمی از یک سو محرمانه نگه داشتن نتایج مطالعات از رقبا و از طرف دیگر شرط رشد علمی دانشگاه ها، تعداد انتشار مقالات علمی در نشریات ISI است این در حالی است که در کشورهای دیگر تا شش ماه و یا بیشتر اجازه انتشار نتایج مطالعات داده نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه برای ارزیابی معاونان پژوهشی دانشگاه ها شاخصی تعریف نشده است، خاطر نشان کرد: برای ارزیابی عملکرد معاونان آموزشی شاخص هایی چون تعداد پذیرش دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و تعداد تجهیزات آموزشی تعریف شده است ولی برای ارزیابی عملکرد معاونان پژوهشی دانشگاه ها شاخص دقیقی وجود ندارد که این امر موجب شده است که گاهی اوقات معاونان پژوهشی بیکارترین معاونان در دانشگاه ها باشند. لازم است تا کارگروهی برای بررسی این امر تشکیل شود.

معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی با ابراز تاسف از اینکه استادان اغلب علاقمند هستند تا پروژه های تحقیقاتی فردی را انجام دهند، یادآور شد: این امر موجب می شود که دانشگاه ها در اجرای پروژه های تحقیقاتی مشارکت نداشته باشند و در نهایت بر تجاری سازی دستاوردها نیز اثر خواهد گذاشت.

احمدوند با تاکید بر لزوم تعیین وظایفی برای اساتید در حوزه های پژوهشی اظهار داشت: تعریف وظایف پژوهشی برای اساتید منجر به پیوند میان آموزش و پژوهش و پربار شدن کلاس های درس می‌شود.

وی با انتقاد از تبدیل وضعیت دانشجویان خارج به داخل خاطر نشان کرد: اغلب این دانشجویان جزء دانشجویان ضعیف دانشگاه های کشور بودند که با سرمایه ای جذب دانشگاه های خارج شدند و با آمدن به کشور درخواست ادامه تحصیل در دوره دکتری از بهترین دانشگاه های تهران و یا استان ها دارند که زمانیکه این دانشجویان در کنار دانشجویان پذیرفته شده از طریق آزمون های سراسری قرار می گیرند تفاوت بسیار فاحش است از این رو باید برای بهینه کردن این وضعیت اقداماتی صورت گیرد.