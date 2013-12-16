به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی ستاد بزرگداشت یوم الله 9 دی که در سالن اجتماعات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان برگزار شد در خصوص اهمیت این حماسه عظیم اظهار داشت: حماسه ماندگار 9 دی که به تعبیری انقلاب سوم نام گرفته حیات دوباره ای به انقلاب اسلامی بخشیده است.

وی افزود: حماسه ماندگار 9 دی یکی از بی نظیرترین حرکت مردمی تاریخ انقلاب اسلامی است که در حفاظت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آرمان های این نهضت الهی شکل گرفته است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه آنچه در 9 دی رخ داد یک حرکت ایمانی با انگیزه کاملا خدایی بود که به هیچ وجه با اراده انسانی امکانپذیر نبود، گفت: مقام معظم رهبری نیز در این راستا فرمودند که در نهم دی دست اراده الهی دیده شد وگرنه این کارها، کارهایی نیست که با اراده امثال ماها شکل بگیرد این کار خدا و دست الهی است.

وی تصریح کرد: بعد از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، جریان فتنه طبق طراحی دشمنان خارجی تلاش کردند اردوکشی‌های خیابانی راه بیندازند و به عنوان یک اهرم فشار برای خوف نظام مقدس اسلامی استفاده کنند اما خوابی را که دیده بودند بی تعبیر ماند زیرا حماسه نهم دی پاسخ همه آنها را داد و مردم با حضور باشکوه خود در این روز تو دهنی محکمی به استکبار جهانی و ایادی آنان در داخل کشور زدند.

اشجری با تاکید بر اینکه حماسه 9 دی به یقین نیازمند بازخوانی است، اذعان داشت: به منظور درک درست دستاوردهای نهم دی که منجر به شکست چندین ساله پروژه دشمن شد باید تلاش شود زیرا امروزه فتنه گران تلاش می کنند که حماسه 9 دی به فراموشی سپرده شود بدین جهت وظیفه متولیان فرهنگی در راستای تبیین حماسه 9 دی دوچندان است.

وی در ادامه رفتار فتنه گران را همانند رفتار منافقان دانست و گفت: همانگونه که مردم منافقان را از کشور راندند و به زباله دان تاریخ انداختند فتنه گران را نیز به زباله دان تاریخ خواهند فرستاد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه برای همیشه فتنه گران مغضوب ملت ایران هستند، افزود: زمزمه حضور فتنه گران یک خیال باطل است که در سر می پرورانند.

وی ادامه داد: اساس حرکت فتنه گران نه فقط حاکمیت بر بخشی از نظام بلکه حذف ولایت فقیه از نظام جمهوری اسلامی بوده و در شعارهایی که در تجمعات خود سرمی دادند به این موضوع اشاره می کردند و اصل ولایت فقیه را هدف گرفته بودند زیرا می دانستند عمود خیمه نظام، ولایت است.

اشجری افزود: ولایت بود که سکان دار این کشتی شد و در این تلاطم دریای شبهاتی که فتنه گران ایجاد کرده بودند توانست کشور را به ساحل آرامش هدایت کند.

وی همچنین ایمان، اعتقاد و باورهای مردم، رهبری الهی و هوشمندانه مقام معظم رهبری، بصیرت ملت ایران و ماجرای عاشورای حسینی سال 88 و عشق مردم ایران به اهل بیت(ع) را از عوامل زمینه ساز حماسه 9 دی و مهار فتنه 88 عنوان کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان اظهارداشت: از همان روزهای پیروزی انقلاب اسلامی شعار مردم استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بوده است و هیچگاه از همان روزهای پیروزی انقلاب شعار استقلال، آزادی و جمهوری ایرانی از حنجره ها شنیده نشد، حنجره هایی که شعارهای استقلال، آزادی و جمهوری ایرانی، نه غزه، نه لبنان جانم فدای ایران را سر می دادند حنجره های آلوده ای بودند که اصل ولایت فقیه را هدف گرفته بودند و گمان می‌کردند که فاتحه کشور خوانده شده و با انقلاب مخملی که خواستند راه بیاندازند می توانند کشور را از اصالتی که دارد خارج و نظام را ساقط کنند.

وی ادامه داد: در این میان رهبر فرزانه انقلاب تا آخرین لحظه مقاومت و فرمودند "تنها مسیر، مسیر قانون است با اردوکشی های خیابانی، تخریب بیت المال و ریختن خون نمی‌توانید به اهداف نامبارک خود دست یابید."

اشجری استان اذعان داشت: اگرچه رهبر معظم انقلاب به فتنه گران نصیحت کردند که سران فتنه صف خود را از دشمن جدا کنند اما آنان گوش نداده و بر لجاجت خود پا فشاری کردند.

وی تصریح کرد: عده ای این فتنه را سوء تفاهم قلمداد کردند در حالیکه این خیانت بزرگ را سوء تفاهم خواندن گناهی نا بخشودنی است این سوء تفاهم نبود بلکه سوء تدبیر، خودخواهی، خیانت، نادیده گرفتن نظام، انقلاب و ارزش ها و آرمان های نظام بوده است و تا زمانی که فتنه گران توبه نکنند مطرود اند و اگر هم توبه کنند باید دید که مردم توبه آنها را می پذیرند یا نه.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تاکید کرد: امسال نیز در هشتم و نهم دی در سراسر کشور بویژه گیلان که طلایه داران بصیرت، حافظان 9 دی و پیشاهنگان حضور بودند باز هم با مشت های گره کرده تو دهنی محکمی به دشمن خواهند زد.

وی با بیان اینکه در جریان فتنه 88 عده ای علمدار بصیرت شدند، اظهار داشت: در این میان عده‌ای علمدار بصیرت شدند و با قلم، قدم و رسالت بزرگی که خدا به آن‌ها سپرده بود مسئولیتی را که داشتند مالک اشتر گونه به پای منبرها، رسانه ها و تریبون ها آمدند و اعلان موضع کردند.

اشجری با اشاره به سکوت معنا دار عده ای در جریان فتنه 88 اذعان داشت: افرادی که سکوت کردند و با سکوت خود به شبهات دامن زده و جریان فتنه را پر رنگ تر کردند گناه آنان کمتر از عاملان فتنه نبوده است.

وی یادآورشد: سرانجام حرمت شکنی و هتاکی در روز عاشورای حسینی سال 88 موجب شد ملت ایران که عشق به اهل بیت علیه السلام در وجودشان موج می‌زند خشم خود را در حماسه 9 دی در خیابان ها به نمایش گذاشتند و اینجا بود که دشمن فهمید که نمی تواند با ملت ایران مقابله کند.