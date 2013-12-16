به گزارش خبرگزاری مهر، عصمت برزجی، توجه به وضعیت محرومین و اقشار کم درآمد جامعه و همچنین انسجام و یکپارچگی اجتماعی را از جمله پیامدهای توسعه اجتماعی دانست و گفت: وقف می تواند نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی داشته باشد.

وی با بیان اینکه نقش وقف به عنوان یک عمل صالح و پسندیده در فرآیندهای اجتماعی بسیار مهم و اساسی به نظر می رسد خاطر نشان کرد: یکی از مصادیق مهم وقف در جامعه اسلامی گسترش عدالت اجتماعی است، چون موقوفات می توانند فاصله طبقاتی را کاهش دهند و به گسترش عدالت در جامعه کمک نمایند.

وی پاسخگویی به ضرورت های اجتماعی ، انسجام ملی و ارتقای توانمندی های انسانی را از جمله مواردی ذکر کرد که در وقف امکان پذیر می شود.

این کارشناس امور اجتماعی به تأثیر وقف در تحقق عدالت اجتماعی در جامعه اشاره کرد و افزود: اگر فرهنگ وقف به طور کامل در جامعه ما نهادینه شود قطعا به گسترش عدالت اجتماعی نیز منجر خواهد شد، چون وقف سبب می گردد تا اقشار محروم و کم درآمد هم از امکانات خاصی بهره مند گردند و تا حدودی از محرومیت خارج شوند.

عصمت برزجی خاطر نشان کرد: وقف در حل بسیاری از مشکلات جامعه می تواند نقش مهم و کارسازی را ایفا نماید، از همین رو باید به سمت و سویی کشیده شود که نیازهای واقعی و اساسی جامعه را حل کند.

وی با تاکید بر اهمیت توجه به نیازهای روز جامعه گفت: اهمیت در موضوع وقف این است که باید مسیر وقف به سوی برطرف نمودن نیازهای روز جامعه تغییر یابد و به نوعی برطرف کننده خواسته های اقشار محروم باشد.

وی گفت: نبود یا کمبود فضاهای آموزشی در مناطق محروم و دورافتاده، امروز به عنوان مشکل و معضلی پیش روی تحصیل در برخی شهرستان ها و روستاهای کشورمان محسوب می شود ولی در بسیاری از این مناطق محروم برخی از افراد خیر با وقف قطعه زمینی یا با احداث مکانی جهت فضای آموزشی به رفع محرومیت در آن مناطق کمک کرده اند، از همین رو گسترش فرهنگ وقف می تواند به رفع محرومیت در جامعه منجر شود.

از دیدگاه این کارشناس مسایل اجتماعی وقف یک پدیده اجتماعی است که با محیط جغرافیایی و نظام ارزشی و هنجارهای فرهنگی یک جامعه در ارتباط است.

برزجی، درباره کارکردهای وقف و تأثیر آن بر مناسبات سیاسی و فرهنگی جامعه نیز گفت: وقف می تواند بر نظام اجتماعی و رفتارهای سیاسی و فرهنگی اثر گذاشته و به حل مسایل و مشکلات جامعه کمک و سبب محرومیت زدایی در بخش های فقیر جامعه شود.

وی عنوان کرد: دست اندرکاران مسایل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی می توانند موضوع وقف را از نگرش و دیدگاه خود مورد بررسی و کنکاش قرار داده و به تعریف نظری و عملیاتی مطابق با هنجارهای اجتماعی بپردازند.