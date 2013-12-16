انجمن مدیران فارس بهترین تجربه تشکیل تشکلها در فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فرقانی در جلسه توجیهی تشکیل انجمن آزمایشگاه های همکار استاندار فارس با حضور اعضای هیأت مدیره انجمن، مدیرکل اداره استاندار فارس و رییس اتاق شیراز اظهار داشت: دولت تصمیم به برون سپاری وظایف خود دارد و در این راستا بهترین نهاد برای قبول این مسئولیت خود مردم هستند.

وی به نقش تشکل گرایی اشاره و اظهار کرد: تشکل ها باید وظایف خود را به صورت جامع پذیرا و بتوانند جایگزین خوبی برای دولت و سازمان های دولتی باشند.

وی به سابقه تشکل گرایی در فارس اشاره کرد و گفت: انجمن مدیران استان فارس بهترین تجربه تشکیل تشکل ها در استان است که از سال 72 فعالیت خود را آغاز کرده و تا به امروز عملکرد موفقی داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز یادآور شد: تمام مدیران آزمایشگاه های همکار باید با احساس مسئولیت و از خود گذشتگی برای عضویت در انجمن آزمایشگاه های همکار استاندارد فارس اقدام کرده و با عضویت و حضور در این انجمن آن را برای رساندن به اهداف تعیین شده یاری کنند.

تعداد آزمایشگاه های همکار استاندارد در فارس نا کافی است

مدیرکل استاندارد استان فارس نیز در این نشست اظهار داشت: الحاق انجمن آزمایشگاه های همکار استاندارد فارس به اتاق بازرگانی شیراز زنجیره کار این تشکل را تکمیل می کند.

مرتضی رهنما با اشاره به اینکه قلب نظرات واحدهای تولیدی در اتاق بازرگانی می تپد گفت: اتاق شیراز در کلیه مباحث اقتصادی به صورت کاملاً علمی رفتار می کندکه این عملکرد باید مورد حمایت قرار گرفته و برای کل کشور الگو باشد.

وی سیاست کاری اداری کل استاندارد فارس را واگذاری کل امور به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: این واگذاری همانند یک شمشیر دولبه به حساب می آید که موفقیت و شکست عملکرد این جریان متوجه هر دو طرف خواهد شد.

مدیرکل اداره استاندارد فارس با تأکید بر ضرورت گسترش تعداد آزمایشگاه های همکار استاندارد استان گفت: برخی از افراد در مباحث اقتصادی بر این باور هستند که افزایش تعداد واحدهای مشابه به ضرر آنها خواهد بود و این در حالی است که در بسیاری از موارد افزایش واحدهای مشابه نهایتاً به نفع کلیه واحدها تمام خواهد شد.

رهنما ادامه داد: در حال حاضر تعداد واحدهای آزمایشگاه های همکار استاندارد در استان فارس ناکافی است که در این راستا باید این واحدها در شهرستان ها نیز راه اندازی و تقویت شوند.

وی در ادامه با عنوان اینکه شرط حیات هربنگاه اقتصادی سودآوری آن است گفت: این موضوع باید به جرأت و به صورت کاملاً شفاف بیان شود .

مدیرکل اداره استاندارد استان فارس، کیفیت کالاهای تولیدی را مهمترین شرط سودآوری دانست و گفت: کیفیت مطلوب تولیدات می تواند برای استان و کشور اقتدار آفرین بوده و وجهه یک کشور را بالا ببرد.

رهنما با اشاره به ضرورت وجود معیاری برای کنترل کیفیت کالاهای تولید داخل عنوان کرد: در حال حاضر استاندارد تنها معیار کنترل کیفیت تولیدات و حاصل اجماع نظر تمامی ذینفعان از جمله تولید کننده و مشتری است.

وی به نقش خطیر آزمایشگاه های همکار استاندارد فارس اشاره و اظهار کرد: بازوان و چشم های اداره کل استاندارد در اختیار این آزمایشگاه ها قرار دارد تا این آزمایشگاه ها بتوانند مسؤولیت خطیر خود را به خوبی انجام دهند.

این مسئول اضافه کرد: اگر این آزمایشگاه ها در مسیر انجام خود وظایف خود کوچکترین بی توجهی را مرتکب شوند ضرر ضربه جدی به اقتصاد کشور وارد خواهند ساخت و این در حالی است که عملکرد مطلوب آزمایشگاه های همکار استاندارد باعث رضایت مشتری و تقویت بنیه اقتصادی کشور خواهد شد.

25 واحد آزمایشگاه همکار استاندارد فارس جذب شدند

رییس هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه های همکار استاندارد فارس نیز در این نشست اذعان داشت: آزمایشگاه های همکار استاندارد فارس باید برای پیوستن به انجمن تشویق و ترغیب شوند.

محمد مهدی خردمند به فعالیت 16 ماهه انجمن آزمایشگاه های همکار فارس اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر این انجمن توانسته 25 واحد آزمایشگاه همکار استاندارد استان را جذب کند.

وی گفت: انجمن آزمایشگاه همکار فارس در طول مدت فعالیت خود سعی بر شناسایی آزمایشگاه هایی که از ارگان های مختلف مجوز دریافت کرده و یا بدون مجوز فعالیت می نمایند داشته است.

رییس هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه های همکار استاندارد فارس گفت: در حال حاضر 64 واحد آزمایشگاه همکار استاندارد در فارس فعالیت دارند که تا کنون به انجمن ملحق نشده اند که امیدواریم در آینده ای نه چندان دور شاهد ملحق شدن آزمایشگاه های مذکور به این انجمن باشیم.

رییس هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه های همکار استاندارد فارس ، همکاری با سازمان استاندارد ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط و نیز تلاش در راستای شناخت و استقرار روش های نوین کنترل کیفیت را از جمله وظایف اساسی انجمن آزمایشگاه های همکار فارس عنوان کرد.

در پایان این نشست با حضور و تأیید رفعتی نماینده اتاق ایران بندهایی به اساسنامه انجمن آزمایشگاه های همکار استاندارد فارس اضافه و اساس نامه جدید به رسمیت شناخته شد.