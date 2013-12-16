اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی سیستان و بلوچستان انتخاب و معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر دوشنبه در نشست اعضای شورای اسلامی استان با استاندار سیستان و بلوچستان برگزار شد اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی استان انتخاب و معرفی شدند.

در این انتخابات عبدالعزیز میربلوچ زهی از نیکشهر به عنوان رئیس شورای عالی استان و داد کریم عطایی از شهرستان سرباز به عنوان نایب رئیس شورای استان انتخاب و معرفی شدند.

همچنین در این این جلسه کدخدایی از فنوج و لطیف نژاد از شهرستان نیمروز نیز به عنوان منشی اول و دوم انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین دهواری از شهرستان سراوان، دوست محمد بلوچ از ایرانشهر به عنوان نمایندگان این شورا برای حضور در شورای عالی استان‎های کشور و مارندگانی از خاش به عنوان نماینده شورا در هیئت حل اختلاف منصوب و معرفی شدند.

استاندار سیستان و بلوچستان در جمع اعضای شورای اسلامی استان اظهار داشت: شوراها باید برنامه‌محور بوده و قانون را جدی بگیرند و زمینه تعامل با مردم و سایر نهاد ها را فراهم کنند.

علی اوسط هاشمی از اعضای شورای عالی استان‌ خواست تا از تعصبات دوری کرده و با همفکری یکدیگر این نهاد مردمی را به زیبایی آبیاری و به درختی تنومند و مثمر ثمر تبدیل کنند.



