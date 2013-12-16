به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال سپاهان ظهر پنجشنبه برای دیدار با تراکتورسازی تبریز عازم این شهر می‌شوند.

قرار است این بازیکنان ظهر پنجشنبه بعد از تمرین در اصفهان، این شهر را به مقصد تبریز ترک کرده و با پرواز اصفهان به تبریز، راهی این شهر شوند.

سپاهان برای دیدار با تراکتورسازی تبریز در چارچوب رقابت‌های هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور هیچ بازیکن محروم و مصدومی را ندارد و می‌تواند از همه بازیکنان خود در این بازی استفاده کند.

علی حمودی، ‌مدافع تیم سپاهان که در دو بازی گذشته تیم اصفهانی به دلیل محرومیت به میدان نرفته، می‌تواند در دیدار با تراکتورسازی برای تیمش به میدان برود.

محرم نویدکیا و جواهیر سوکای، دو بازیکن سپاهان که از ابتدای فصل نتوانسته‌اند برای تیم اصفهانی بازی کنند، همچنان نمی‌توانند برای سپاهان به میدان بروند.

دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و تراکتورسازی تبریز از 15 ساعت روز جمعه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود.