شورای شهر اسلامشهر زودتر تکلیف شهردار را روشن کند

سید حسین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص گذشت بیش از سه ماه از بلاتکلیفی تعیین شهردار اسلامشهر، اظهار داشت: قانون، دو وظیفه مهم را در خصوص انتخاب شهرداران شهرهای بیش از 200 هزار نفر جمعیت بر عهده استانداری گذاشته است، اول نظارت بر مراحل انتخاب شهردار که درست انجام شده باشد و دوم پیگیری استعلام هایی که مراجع ذیصلاح باید جواب بدهند.

این مسئول گفت: در این زمینه ما با شخص کار نداریم، قرار شده است که شورای شهر هر چه زودتر این موضوع را حل کند و تصمیم نهایی را بگیرد.

وی دلیل انتخاب اسلامشهر به عنوان اولین شهرستانی که میزبان سفرهای درون استانی شده است، را بر اساس نام شهرها دانست و بیان کرد: هدف اصلی از برگزاری این نشست ها، اولویت بندی پروژه های سال 92 است، مجموعه استانداری قبل از سفر بررسی کل مسایل شهرستان را انجام می دهند که از وضعیت شهرستان به طور کامل مطلع شود و همه موارد را به جلسه شورای برنامه ریزی می برد تا مواردی را که می توان کمک کرد و دارای اولویت هستند، به تصویب برسد.

استاندار تهران افزود: در جلسه امروز در چند محور مصوبات خوبی داشتیم که انشاالله با بهره برداری از آنها مردم اسلامشهر شاهد خدمات بهتری خواهند بود.

مشخص شدن وضعیت شهردار اسلامشهر از مواردی بود که حسین طلا نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در سخنان خود به آن اشاره کرد و از استاندار تهران خواست تا هرچه زودتر، اسلامشهر را از بلاتکلیفی خارج کنند و گفت: حدود دوماه است که هر روز می گویند این هفته همه چیز مشخص می شود ولی باز می بینیم که هیچ اتفاقی نیافتاده است.