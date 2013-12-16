رونمایی از سایت اطلاع رسانی اداره محیط زیست استان تهران (سامات)

به گزارش خبرگزاری مهر، این سایت با توجه به نیازمندی‌های مخاطبین و مراجعین دستگاه تنظیم گردیده و دارای بخشهای مختلف و متنوعی است.

محمد هادی حیدرزاده - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در حاشیه افتتاح این سامانه با اشاره به اهمیت موضوع اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی اظهار داشت: سایت اطلاع رسانی اداره كل حفاظت محیط زیست استان تهران با هدف انتشار بموقع اخبار و وقایع زیست محیطی استان و نیز تامین نیازمندی مراجعین دستگاه و دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز طراحی شده است.

حیدرزاده افزود: در بهره‌گیری از این سایت تلاش شده است تا از نظرات شهروندان نسبت به مسائل مختلف حوزه محیط زیست از طریق مشارکت در نظرسنجی‌های هفتگی و ماهانه استفاده شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار امیدواری کرد كه با بهره‌گيري از این سایت تعامل مناسب و دوسویه با مخاطبین صورت گيرد.

از امکانات و قابلیتهای این نسخه می‌توان به پاسخگویی به سئوالات از طریق پست الکترونیک، اطلاع رسانی اخبار اداره کل، معرفی تشکیلات و ساختار دستگاه، دسترسی به نقشه مناطق تحت مدیریت اداره کل، گزارشات روزانه وضعیت آلودگی هوای شهر تهران ، مجموعه قوانین و مقررات دستگاه و وضعیت آب و هوای شهر تهران اشاره کرد.

همچنین در چارچوب سیاست دولت الکترونیک نیز خدماتی نظیر ثبت‌نام همیار محیط زیست، درخواست آموزش مدارس، ثبت‌نام طرح‌های پژوهشی، درخواست آزمایشگاه‌های معتمد و پرسشنامه‌های خوداظهاری ارائه شده است.