تدوین قوانین جدید حمایت از محیط بانان/ قوانین موجود بسیار ضیف هستند

مهرداد بائوج‌لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ضعف در قوانین حمایتی باعث شده چند محیط ‌‌‌بان منتظر اجرای حکم اعدام از سوی مراجع قضایی باشند، گفت: قوانین حمایتی لازم برای دفاع از محیط‌ بانان بسیار ضعیف بوده و ضمانت اجرایی لازم را ندارد از این رو فراکسیون محیط‌زیست مجلس به‌دنبال تدوین قوانین مناسب است تا بتوان از این قشر در راستای انجام وظایفشان حمایت کرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه هر شغلی نیاز به ضریب اعتماد و امنیت شغلی دارد، اظهار داشت: وقتی یک محیط‌بان اسلحه در اختیار دارد و این سلاح برای انجام وظایفش در اختیار او قرار گرفته نمی‌توان به‌خاطر استفاده از آن سلاح وی را مواخذه کرد.

وی افزود: حوادث اخیری که برای چند محیط‌بان کشور اتفاق افتاده خبر از خلاهای قانونی برای حمایت از این قشر می‌دهد، چرا که اگر قوانین حمایتی وجود داشت قاضی پرونده آن‌ها با دست باز به پرونده رسیدگی می‌کرد و سرانجام حکم آنان اعدام نمی‌شد.

لاهوتی تصریح کرد: البته موارد خاص این‌چنینی کمتر از دریچه مجلس پیگیری می‌شود اما نمایندگان باید در قالب تدوین قوانین حمایتی وارد شده تا مانع از بروز حوادث مشابه در آینده شوند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط‌ زیست مجلس یادآور شد: وظیفه محیط‌بان برخورد با قاچاقچی است،‌ به طور حتم قاچاقچیان هم برای رسیدن به اهداف خود از ابزارآلات مختلفی استفاده می‌کنند که نمونه آن اسلحه است، اگر محیط‌بان نتواند با آنان برخورد کند فاتحه محیط‌زیست را باید خواند.